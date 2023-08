WEG Bauliche Veränderungen für Wohnungseigentümer mit Behinderung

3. Entscheidung: Erhebliche und eigenmächtige Vergrößerung der Terrasse Nachdem ein im Erdgeschoß wohnender Wohnungseigentümer mit Behinderung eigenmächtig seine Terrasse von 12,32 qm auf 21,76 qm vergrößert hatte, beschloss die Eigentümerversammlung, dass es dies nicht genehmigt. Ferner beauftragte sie den Verwalter, diese Vergrößerung zurückzubauen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Hiergegen klagte der Wohnungseigentümer und berief sich darauf, dass er auf einen Rollator angewiesen sei. Der Rollator lasse sich auf dem Rasen nicht so leicht rollen wie auf der Terrasse. Ferner werde durch die Erweiterung der Fluchtweg verkürzt. Mit diesen Argumenten hatte er keinen Erfolg. Das AG Brühl wies seine Klage als unbegründet ab (AG Brühl, Urteil v. 20.10.2022, 29 C 5/22). Das Gericht begründete das damit, dass der Wohnungseigentümer nicht eigenmächtig ohne Genehmigung der Eigentümergemeinschaft hätte handeln dürfen. Dessen ungeachtet fehle es an einer angemessenen baulichen Veränderung im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 1 WEG. Die Erweiterung der Terrasse sei nicht in diesem Ausmaß erforderlich gewesen, um einen barrierefreien Zugang für behinderte Menschen herzustellen. Hierzu hätte die Vergrößerung der Terrasse im Bereich des Fluchtwegs Richtung Gartenpforte ausgereicht. Dieses Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.