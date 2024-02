Die Zeiten, in denen Verwalter mit Dumpingpreisen auf den Markt gingen, sind vorbei. Kleine Wohnungseigentümergemeinschaften haben es schwer, günstig Verwalterkompetenz zu erhalten. Modulare Verwaltung beziehungsweise Teilverwaltung kann Teil der Lösung sein.

„Ich möchte mich mit meinen Eigentümerinnen und Eigentümern treffen, diskutieren, wenn es sein muss, streiten und zum Ergebnis kommen, das geht nur real und nicht in virtuellen Räumen“, erzählt Peter Huber. Der Ingenieur und Dozent für Elektrotechnik hat aus seiner Zeit als Verwalter tausender öffentlicher Liegenschaften im Raum Stuttgart reichlich Erfahrung mit WEG- und Mietverwaltungen sowie Sonderverwaltungen. Auch einige kleine Eigentümergemeinschaften zählen aktuell zu seinem Kundenkreis als Hausverwalter.

Kleine WEG: Gebühren steigen exponentiell

Er bietet Teilverwaltung an; in der Regel würden zumeist kleinteilige WEG-Gemeinschaften überlegen, ihre Buchhaltung auszulagern, während technische Dienstleistungen und nötige Reparaturen in der Vorstellung dieser WEG-Kunden in Eigenregie übernommen werden könnten. Die Wahrheit ist laut Huber allerdings, dass ganz viele Eigentümergemeinschaften spätestens nach einem Jahr der Selbsterfahrung gerne wieder „Full Service“ in Anspruch nehmen w...