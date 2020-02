Umbenennung: VNWI heißt jetzt VDIV Nordrhein-Westfalen

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG Alle ziehen an einem Strang: Als VDIV Nordrhein-Westfalen wird die Zugehörigkeit zum namensgleichen Dachverband der Verwalter stärker transportiert

Der Verband der nordrhein-westfälischen Immobilienverwalter (VNWI) hat sich umbenannt in Verband der Immobilienverwalter Nordrhein-Westfalen – kurz VDIV Nordrhein-Westfalen. So will man nach außen stärker als Verbund mit den anderen Landesverbänden auftreten, die gemeinsam den VDIV Deutschland bilden.