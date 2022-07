Viele Verwalter zögern mit dem Verkauf – nicht nur weil Trennungen generell schwierig sind, sondern auch, weil oft die Unternehmenskultur verloren geht. Die aktuelle L’Immo trinkt Dirk Labusch mit Richard Kunze, der den Sprung gewagt hat und erzählt, wie es funktionieren kann.

Wie gestaltet sich der Umgang mit Kunden, mit Partnern, im Unternehmen selbst? Richard Kunze war immer besonders wichtig, dass das Unternehmen nach dem Verkauf die über viele Jahre aufgebaute Kultur nicht verliert. Deshalb kamen bestimmte große potenzielle Käufer wie etwa Foncia (jetzt Reanovo) nicht in Betracht. Was ist wichtig, wenn man seine Mitarbeiter und Kunden nicht verlieren will? Welches sind die größten Fehler, die man beim Verkauf machen kann? Der Podcast gibt Antworten.

