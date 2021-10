Advertorial: Online Praxis-Camp Herbst 2021

Viele Unternehmen nutzen digitale Lernangebote, um Kompetenzen im Vertrieb, bei Partnern und direkten Kunden auszubauen. Die Zahlen geben ihnen recht: Studien belegen, dass sich diese Investments in Form besserer Absatzzahlen, höherer Loyalität und einer gesteigerten Kundenzufriedenheit auszahlen.

Kennen alle Vertriebsmitarbeiter die neuesten Produktmerkmale und können sie im Kundengespräch prägnant vermitteln? Verstehen Ihre Franchise-Nehmer die neue Strategie und die damit verbundenen Entwicklungsrichtungen? Nutzen Ihre Kunden ihr Produkt erfolgreich und regelmäßig? Erfolgreiche Unternehmen nutzen digitale Lernangebote, um ihren Vertrieb, ihre Partner und ihre Kunden fit für morgen zu machen.

Langfristig wettbewerbsfähig bleiben

Der Einsatz von Digital Learning für interne Schulungen hat sich mittlerweile bewährt und etabliert. Tatsächlich setzt diese Methode auch höchst effektiv überall dort an, wo Käufer, Vertriebspartner oder Franchisees aktiv werden. Entscheidende Faktoren wie Kundenzufriedenheit, Kundenbindung oder auch Vertriebserfolg lassen sich dort effektiv beeinflussen: So haben verschiedene Studien im Auftrag des Softwareherstellers Adobe – enger strategischer Partner von reflact – ergeben, dass Digital Learning diese nachweislich stärkt: Eine Erhebung der Brandon Hall Group von 2020 zeigt auf, dass sich die Kundenbindung um 74 Prozent verstärkt hat. Die Wahrnehmung von Produkten und Leistungen steigerte sich um 67 Prozent.

Zukunftsmarkt Digital Learning

Fakt ist: Nie haben sich wirtschaftliche Bedingungen schneller verändert. Produkte variieren rapide, neue Angebote erobern über Nacht den Markt. Wer mithalten will, muss auf dem neusten Stand bleiben. Deshalb beginnt effektiver Vertrieb bereits beim Aufbau von Kompetenz: Digital Learning ist der Schlüssel. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich der Markt in diesem Bereich immens entwickelt und bietet auch in der Zukunft großes Potenzial. Wer jetzt schon mit Digital Learning durchstarten möchte, hat beim Online Praxis-Camp Herbst 2021 beste Möglichkeiten dazu: Vom 26. bis zum 28. Oktober 2021 dreht sich bei der Oberhausener reflact AG alles um das Thema Digital Learning an der Schnittstelle zu Kunden, Vertrieb, Partnern und Franchise-Nehmern.

Virtuelle Konferenz zeigt Praxisbeispiele

Teilnehmer können sich im Rahmen der rund dreistündigen Veranstaltung in verschiedenen Online-Sessions von Kundenbeispielen aus den Trendfeldern Mobile Learning, Workflow Learning, Blended Learning, Video Based Content und Content Creation inspirieren lassen. Die reflact AG präsentiert beispielsweise das Learner Cockpit von L'Oréal, welches das Software-Unternehmen gemeinsam mit dem Konzern entwickelt hat. Dabei sein lohnt sich!

Weitere Informationen erhalten Sie hier!