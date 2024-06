Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Wissen oder nicht Wissen - in Folge 27 geht es um ein prämiertes Lern-Vertriebsprogramm.

Wie lernen Mitarbeitende im Vertrieb am effizientesten? Welches Lernformat eignet sich dafür? Die Sartorius AG hat für ihre Mitarbeitenden ein Sales-Programm entwickelt, für das sie bereits zwei Auszeichnungen erhalten haben.

Verkaufen lernen mit System

Das Sales Enablement Program aufgesetzt, das Mitarbeitende bei Sartorius durchlaufen können, fußt auf dem Hauptlernkonzept des Social Learnings. Den Erfolg des Programms hat der Biopharma-Zulieferer auf mehrfache Weise gemessen. Was steckt dahinter? Das erklärt Ines Rannenberg, Manager Sales Enablement Program Sartorius, die das Programm mit aufgesetzt hat, in der aktuellen Podcastfolge.





Was noch kommt: Podcast zu Collective Leadership

Das Thema geteilte Führung gewinnt zunehmend an Diskussionsfläche. Es gibt unterschiedliche Modelle dafür, Führung aufzuteilen. Wenn Führung innerhalb einer Gruppe gemeinschaftlich aufgeteilt wird, spricht man von Collective Leadership. In der nächsten Podcastfolge geben Randolf Jessl und Tom van der Lubbe theoretische und praktische Einblicke in solche Führungsmodelle.





