Blended Learning: Was ist das?

Bild: Pexels/Artem Podrez Lernen, wann immer es in den (Arbeits-)Alltag passt: Ein Vorteil von Blended Learning ist, dass es den Lernenden ermöglicht, ihren eigenen Lernrhythmus zu bestimmen.

Nicht nur die tägliche Arbeit ist in den letzten Jahren hybrider geworden, auch Weiterbildungen und Seminare finden nur noch selten komplett in Präsenz statt. Erfahren Sie, was genau die Lernform Blended Learning, eine Kombination aus Präsenz- und E-Learning, ausmacht und was Unternehmen bei der Einführung beachten sollten.