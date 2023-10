Bild: Pexels Wie sieht die Welt der Lernenden aus? Noch immer zu wenig digital, konstatiert eine aktuelle Umfrage von Fosway.

Die Realität des digitalen Lernens in den Unternehmen in Europa bleibt immer noch weit hinter den Möglichkeiten zurück, bei den Themen bleiben Compliance-Schulungen vorn. Das ist ein Ergebnis der bislang veröffentlichten Ergebnisse der diesjährigen, neunten "Digital Learning Realities"-Umfrage, die der Branchenanalyst Fosway Group in Zusammenarbeit mit dem Messeveranstalter Closer Still durchgeführt hat.