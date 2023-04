Agiles, digitales und KI-gestütztes Lernen steht im Mittelpunkt der Learntec 2023. Neu in diesem Jahr ist eine vierte Messehalle mit der Veranstaltung "New Work Evolution".

Bereits zum 30. Mal trifft sich die E-Learning-Community zur Learntec - vom 23. bis 25. Mai in Karlsruhe. Die Themenschwerpunkte der Messe liegen wie gewohnt auf digitaler Bildung in Schule, Hochschule und Beruf. Auch unser Fachmagazin "neues lernen" ist mit dabei.

Wie in den Vorjahren wird die Learntec als Kongressmesse veranstaltet – mit einem international beachteten Kongressprogramm und einer Ausstellung, die in diesem Jahr in drei Hallen der Messe Karlsruhe neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen rund um das digitale Lernen vorstellt. Im vergangenen Jahr waren mehr als 370 Aussteller aus 19 Ländern sowie rund 11.000 Besucherinnen und Besucher nach Karlsruhe gekommen.

Learntec 2023: ChatGPT und KI im Fokus

Für das diesjährige Kongressprogramm sind über 60 Vorträge und Workshops angekündigt. Es geht unter anderem um Learning Ecosystems, New und Agile Learning und Lernen mit künstlicher Intelligenz. Auch ChatGPT wird im Kongressprogramm sicherlich eine Rolle spielen. Besonders gut bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommen jedes Jahr die Foren und Sonderschauen auf der Fachmesse an.

Die Learntec richtet sich an alle Personen, die sich mit digitalem Lernen beschäftigen – und ab diesem Jahr auch an Personen, die neues Arbeiten als Schwerpunktthema haben. Denn erstmals findet parallel die "New Work Evolution" (NWE) statt. Die Veranstaltung zu modernen Arbeitskonzepten und Unternehmenskultur wird von der Messe Karlsruhe in einer vierten Halle ausgerichtet. Damit sollen neues Lernen und neues Arbeiten stärker miteinander verknüpft werden.

"Personalmagazin neues lernen" auf der Learntec

Bei der 30. Learntec wartet noch ein Relaunch-Event. Denn: Aus dem Fachmagazin "wirtschaft+weiterbildung" wurde Ende März "personalmagazin - neues lernen": neuer Name, neues Layout, neue Formate. Das Redaktionsteam wird Einblick in den Relaunch geben und "neues lernen" vorstellen. Dahinter steht ein multimediales Medium, das Magazin, Podcast, App, Newsletter, Online-Portal und Social-Media-Präsenz auf Linkedin beinhaltet.

Im Anschluss an die Präsentation wird es ein Get-together geben, bei dem die geladenen Gäste, Autorinnen und Autoren sowie Expertinnen und Experten der Lernszene Zeit und Raum haben, sich mit dem Redaktionsteam und untereinander auszutauschen und zu netzwerken.

