Mit der ZP Süd und der Corporate Health Convention in Stuttgart öffneten die ersten großen HR-Messen nach der langen Pause. Die Stimmung am ersten Messetag war gut, wenn auch etwas verhalten. Eindrücke vom Messegeschehen in Stuttgart.

Ein Blick in die Ausstellerliste zur Vorbereitung auf den Messebesuch ließ wenig Vorfreude aufkommen: Bekannte Player der HR-Szene, die über Jahre das Messegeschehen prägten, allen voran die großen Jobportale, fehlten. Wird der Besuch der ZP Süd und der Corporate Health Convention zur Zeitverschwendung? Vor Ort in Stuttgart am Dienstagvormittag folgt zunächst eine weitere Ernüchterung: In den Gängen und an den Vortragsbühnen waren nur wenige Menschen zu sehen.

Aber die Reihen füllten sich schnell. An den Ständen und den Bühnen war immer mehr los. Vor allem zur der Activity Stage strömten bald mehr Personen als Sitzplätze vorhanden waren. Der erste Messetag entwickelte sich zu einem lebhaften Messegeschehen, auch wenn breite Gänge und größere Abstände zwischen den Messeständen kein Gedränge aufkommen ließen. Etwas Verunsicherung herrschte bei den Teilnehmenden: Maske ja oder nein? Das Tragen einer Maske war entsprechend der aktuellen Coronaregeln empfohlen, aber nicht vorgeschrieben.

Reges Messetreiben auf der Corporate Health Convention

Zwar entschieden sich zahlreiche etablierte Anbieter aus dem HR-Bereich gegen eine Messepräsenz. Zwar waren einige Standflächen gebucht, aber dann doch nicht mit einem Messestand und Personal ausgestattet, sondern nur mit Displays oder Video-Walls. Aber unter den knapp 120 als Aussteller der ZP Süd gelisteten Unternehmen fanden sich zahlreiche neue Namen, insbesondere aus dem Recruiting- und Start-up-Umfeld.

Auffällig war zudem die stärkere Gewichtung des Bereichs Gesundheit. Die Corporate Health Convention, die sich durch andersfarbige Teppiche von der ZP Süd abgrenzte, umfasste laut offizieller Ausstellerliste fast 90 ausstellende Unternehmen. Man sieht: Das Thema Gesundheit hat in den Unternehmen stark an Bedeutung gewonnen. Auch die Besucherfrequenz in den Gängen war auf der Corporate Health höher als auf der ZP Süd. Das könnte aber auch daran liegen, dass hier an einigen Ständen frisch zubereiteter Kaffee verteilt wurde.

Die erste "richtige" Messe nach der ZP Reconnect

Nachdem der Veranstalter Spring Messe Management mit der ZP Reconnect im September 2021 den Versuch gestartet hatte, erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder Personalerinnen und Personaler, Anbieter und Vortragende zusammenzubringen – damals noch zumeist mit Meeting Points statt mit individuellen Messeständen und ohne jegliche Give-Aways oder Kaffee-Spezialitäten –, sahen die ZP Süd und Corporate Health Convention fast schon wieder wie Messen aus, wie wir sie von früher kennen. Aber nur fast.

Einige Aussteller waren, wie bereits berichtet, nur mit Displays und ohne Standpersonal vor Ort, um ihre Mitarbeitenden nicht möglichen Gesundheitsrisiken auszusetzen. Andere nutzten die pandemiebedingte Pause, um zu überdenken, ob sie wirklich einen traditionellen Messestand benötigen. Und einige davon kamen zu witzigen und aufmerksamkeitsstarken Ideen: So war die Wollmilchsau nur mit einem mit Flatterband abgesperrten Bereich vor Ort, an dem ein "Türsteher" den Eintritt regelte. Wer den Stand betreten "durfte", konnte sich an einem überdimensionalen Touchscreen informieren oder mit dem Messeteam austauschen. Das Motto lautete: Hier gibt es nur die reinen Infos, ohne Ablenkung.

Gute Stimmung und rege besuchte Keynotes

Die Stimmung bei den Unternehmen vor Ort war gut, denn die meisten Personalerinnen und Personaler, die zur Messe kamen, hatten ein konkretes Anliegen. Manche Anbieter wünschten sich sogar, sie wären mit mehr Standpersonal angereist, denn es kamen zeitweise mehr Personen mit Fragen auf sie zu als sie beantworten konnten.

Die Messevorträge und -podien waren wie schon in früheren Jahren von unterschiedlicher Qualität. Einige waren kaum frequentiert, andere gut besucht. Für den größten Zustrom des ersten Messetags sorgte die Biathletin Kati Wilhelm, die Impressionen von ihren sportlichen Erfolgen zeigte und sogar Medaillen zur Ansicht mitgebracht hatte. Ihr Motto: Es kommt auf die richtige Mischung rationaler und intuitiver Entscheidungen an. Ihr Vortrag war natürlich nicht so HR-spezifisch wie zum Beispiel die Ausführungen von Professor Yasmin Weiß, die Unternehmen dazu aufrief, in die Metakompetenzen ihrer Mitarbeitenden zu investieren. Aber zum Abschluss des ersten Messetags sendete die Ausnahme-Sportlerin ein wichtiges Signal: Entschiedenheit kann man trainieren wie einen Muskel.

Die ZP Nord findet vom 3. bis 4. Mai in Hamburg statt. Ein virtuelles Warm-up hierzu gibt es am 28. April.





