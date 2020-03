Covid-19: Wie das Coronavirus die HR-Events trifft

Die Talent-Pro in München und die Zukunft Personal Nord in Hamburg können nicht wie geplant stattfinden. Virtuelle Alternativen sind angedacht.

Das Coronavirus hat die HR-Szene erreicht. Mit der Talent-Pro in München und der Zukunft Personal Nord in Hamburg können zwei Großveranstaltungen nicht wie geplant stattfinden. Welche weiteren HR-Veranstaltungen betroffen sind und welche Alternativen die Veranstalter planen, lesen Sie hier.

Um die Ausbreitung des Coronavirus und der Lungenkrankheit Covid-19 einzudämmen, hatte das bayerische Kabinett diese Woche entschieden, Veranstaltungen ab 1.000 Personen bis zum 19. April 2020 nicht zuzulassen. Auch die Hamburger Gesundheitsbehörde verfügte am 11. März per Allgemeinverordnung, Veranstaltungen ab 1.000 Besuchern bis 30. April zu untersagen. Von diesen Anordnungen direkt betroffen sind das Expofestival Talent-Pro in München, für das rund 2.000 Teilnehmer erwartet wurden, sowie die Messe Zukunft Personal Nord in Hamburg, die mit über 4.000 Besuchern rechnete.

Aktuelle Terminübersicht: die Verschiebungen im März und April

Die Talent-Pro, die ursprünglich für den 25. und 26. März geplant war, wurde vom Veranstalter auf den 8. bis 9. Juli 2020 verschoben. Die Location (Zenithalle München-Freimann) bleibt bestehen. Alle Tickets, Buchungen und der Hallenplan sollen ihre Gültigkeit behalten. Zusätzlich wird zum ursprünglichen Termin des Expofestivals in der Woche vom 23. bis 26. März die Talent-Pro eine virtuelle Veranstaltung, die "Digital Days", geplant.

Ebenfalls verschoben wurde die Handelsblatt-Veranstaltung "Betriebliche Altersversorgung", die für den 17. bis 19. März in Berlin eingeplant war. Als neuer Veranstaltungstermin wurde der 10. bis 12. November 2020 angekündigt.

Der St. Galler Leadership-Tag mit Nacht, der am 18. und 19. März im schweizerischen St. Gallen stattfinden sollte, wurde auf den 16. und 17. September 2020 verlegt. Der Veranstalter hatte mit rund 190 Teilnehmern gerechnet.

Ob der IGZ Bundeskongress Zeitarbeit, der für den 25. März in Hannover angekündigt war, stattfinden wird, ist noch nicht entschieden. "Wir bewerten die aktuelle Lage kontinuierlich und werden rechtzeitig über eine mögliche Absage entscheiden und informieren. Wir stehen diesbezüglich mit den angemeldeten Teilnehmern in Kontakt", teilte ein Sprecher des Interessenverbands Deutscher Zeitarbeitsunternehmen am Donnerstag auf Anfrage mit.

Die Zukunft Personal Nord kann nicht zum geplanten Zeitpunkt (21. bis 22. April) in Hamburg stattfinden. "Das ist auch für uns eine neue Herausforderung, die wir annehmen und bestmöglich meistern werden. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung", teilte Martina Hofmann, Chief Marketing and Communications Officer von Spring Messe Management mit. Weitere Informationen will die Messe auf der Webseite bekanntgeben, sobald diese verfügbar sind.

Die Organisatoren des Recruiting Community Festivals gehen nach heutiger Sachlage davon aus, dass das Event wie geplant am 6. und 7. Mai in Köln Halle Tor 2 stattfinden wird. "Derzeit gibt es keinen Anlass für eine Absage des #RC20 Festivals mit maximal 500 Gästen", schreibt der Veranstalter auf der Homepage.

Die Re-Publica in Berlin kündigte eine Verlegung vom 6. bis 8. Mai auf den 10. bis 12. August 2020 an. Zum ursprünglich geplanten Termin soll es eventuell eine virtuelle Alternative geben. Hierzu werden aktuell Ideen und Vorschläge gesammelt.

Stattgefunden hat dagegen der Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2020 am 10. und 11. März in Berlin. Bei dem Kongress und der Verleihung des Deutschen BAV-Preises gab es eine strikte "No-Shake-Hands-Policy", um die Teilnehmer zu schützen. "Wir hatten über 200 Anmeldungen und etwa 130 Teilnehmer kamen", berichtet Hartmut Löw, Geschäftsführender Partner von MCC – Management Center of Competence.

Digital Days statt Messe in München

Bis das Coronavirus nach Deutschland kam, standen die Vorzeichen für die Veranstaltungen eigentlich gut, auch für die Talent-Pro: Das Expofestival verzeichnete ein großes Plus bei den Teilnehmern und rund 30 Prozent mehr Aussteller als im Vorjahr. "In dem Moment, als es hier in Deutschland losging, haben wir versucht zu reagieren. Wir haben die ganze Zeit mit Hochdruck an einem Szenario gearbeitet, wie wir die Talent-Pro trotz allem durchziehen können. Und wir haben alles versucht, die Auflagen zu erfüllen und das Risiko beherrschbar zu halten", so Alexander R. Petsch, CEO der HRM Research Institute GmbH. Dazu gehörten auch Überlegungen, die Veranstaltung in zwei Hallen, getrennt durch eine Straße und damit geringere Teilnehmerzahlen aufzuteilen. Auch Fiebermess-Stationen, erhöhte Desinfektions- und Reinigungs-Kapazitäten und ein Desinfektionsspray als Dreingabe für jeden Besucher zählten zu den Maßnahmen. "All das war extrem anstrengend, denn die Gefechtslage hat sich täglich verändert. Mit dem offiziellen Verbot war dann die Entscheidungslage klar für uns", so Petsch. Nun soll im Juli alles wie geplant stattfinden.

Der Messeveranstalter berichtet von einem guten Feedback von allen Beteiligten. Da sich die Teilnehmer und Aussteller bereits Zeit für den Besuch des Expofestivals freigehalten hätten, will er nun zum ursprünglichen Termin ein virtuelles Event testen – die Talent-Pro Digital Days, bei denen sich Aussteller, Teilnehmer und Referenten virtuell vernetzen können. "Seit einiger Zeit veranstalten wir Online-Konferenzen. Die Digital Days werden ein völlig neues Format darstellen, da sie auch eine Interaktion mit den Anbietern ermöglichen und näher an eine Live-Erfahrung herankommen. Über solche Formate haben wir früher schon nachgedacht, aber jetzt haben wir die kritische Masse, um das im größeren Stil zu testen", sagt Petsch. "Es besteht selbstverständlich auch eine ordentliche Gefahr für Fehler, da das neue Format natürlich mit heißer Nadel gestrickt ist. Es wird sozusagen ein Rapid Prototype, aber es ist uns wichtig, gerade in dieser Phase neue Brücken zu bauen und den Dialog zu fördern."

Liegt die Zukunft in virtuellen Events?

Noch Anfang der Woche hatten die Arbeitnehmer die Situation in Deutschland vergleichsweise gelassen gesehen, wie eine Umfrage von der Strategieberatung "Strategy-And" von PWC, zeigte. 28 Prozent der 716 befragten Arbeitnehmer sagten, sie hätten keine Probleme damit, auch in den kommenden Wochen an Messen, Kongressen, Veranstaltungen und externen Meetings teilzunehmen. 19 Prozent würden auf anstehende Events verzichten, sofern ihr Arbeitgeber dies zulässt, während 24 Prozent definitiv davon absehen würden. Doch die Umfrageergebnisse könnten zum heutigen Zeitpunkt schon ganz anders aussehen. So kann es sein, dass die Coronakrise eine neue, vornehmlich virtuell geprägte Meetingkultur befördert und auch Großveranstaltungen online stattfinden. Bislang haben die meisten Versuche, Online-Messen zu etablieren, kaum Erfolge gezeigt.