Podcast neues lernen

Podcast Folge 73: KI in der Personalentwicklung

News 10.02.2026 | 11:32 Uhr
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: KI in der Personalentwicklung
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge dreht sich alles um KI in der Personalentwicklung.

Schon wieder eine Podcastfolge zur KI? Aber hallo - mit neuem Fokus. Und zwar auf den KI-Nutzungsgrad in der Personalentwicklung und davon ausgehend der Organisation. Von Adoption über Adaption bis hin zu Transformation.

Podcast neues lernen: vom Einzelexperiment zur Transformation

Wo stehen die meisten Unternehmen in Sachen Künstliche Intelligenz, und vor allem: Wie schaffen sie den Schritt hin zur nächsthöheren Stufe? Das erklären die Podcast-Gäste Jan Foelsing, Gründer New Learning Lab, und Thomas Jenewein, Business Development Manager SAP Training. Sie beleuchten zugleich, welche Rolle dabei L&D zukommt.


Was noch kommt: Lernreise mit Künstler Henrik Schrat

Mit Kunst Werte vermitteln und damit einen Beitrag zur Kultur zu leisten, das ist es, was den Berliner Künstler Henrik Schrat antreibt. Gleichzeitig hat er in Organisationswissenschaften promoviert und die Märchen der Brüder Grimm neu illustriert. Im Podcast erzählt er von seiner persönlichen Lernreise.


Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.


Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI) , Personalentwicklung , Transformation , Lernkultur
