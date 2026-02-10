Podcast Folge 73: KI in der Personalentwicklung
Schon wieder eine Podcastfolge zur KI? Aber hallo - mit neuem Fokus. Und zwar auf den KI-Nutzungsgrad in der Personalentwicklung und davon ausgehend der Organisation. Von Adoption über Adaption bis hin zu Transformation.
Podcast neues lernen: vom Einzelexperiment zur Transformation
Wo stehen die meisten Unternehmen in Sachen Künstliche Intelligenz, und vor allem: Wie schaffen sie den Schritt hin zur nächsthöheren Stufe? Das erklären die Podcast-Gäste Jan Foelsing, Gründer New Learning Lab, und Thomas Jenewein, Business Development Manager SAP Training. Sie beleuchten zugleich, welche Rolle dabei L&D zukommt.
Was noch kommt: Lernreise mit Künstler Henrik Schrat
Mit Kunst Werte vermitteln und damit einen Beitrag zur Kultur zu leisten, das ist es, was den Berliner Künstler Henrik Schrat antreibt. Gleichzeitig hat er in Organisationswissenschaften promoviert und die Märchen der Brüder Grimm neu illustriert. Im Podcast erzählt er von seiner persönlichen Lernreise.
-
10.02.2026
Lernen im Ökosystem
30.01.2026
Eine neue Chance für immersives Lernen
28.01.2026
28.01.2026
Podcast Folge 72: KI-Schulung nachhaltig gestalten
27.01.2026
27.01.2026
Initiative fordert Reform des Fernunterrichtsschutzgesetzes
21.01.2026
21.01.2026
Weiterbildung wirksam machen
14.01.2026
14.01.2026
Podcast Folge 71: Marktentwicklung Corporate Learning
13.01.2026
13.01.2026
Die Gefühle bei der Machtübergabe
08.01.2026
08.01.2026
Die Struktur- und Kulturentwicklung verzahnen
05.01.2026
05.01.2026
Weniger Beschäftigte bilden sich weiter: Das sind die Gründe
02.01.2026
02.01.2026