"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge geht es im Rahmen des Podcasthons – einer deutschlandweiten Aktion, bei der Podcaster gemeinnützige Organisationen vorstellen – um den Studienkompass.

Die richtige Wahl für die berufliche Zukunft zu treffen, ist nicht leicht. Ein Meer an Optionen, Unklarheit über eigene Stärken und Schwächen, finanzielle Fragen. Genau hier setzt das Stipendienprogramm Studienkompass ein, das junge Menschen aus nicht-akademischen Elternhäusern beim Übergang von Schule zu Studium unterstützt.

Podcast neues lernen: für die berufliche Zukunft stärken

Mit seinem Förderprogramm stärkt der Studienkompass junge Menschen in der Berufsorientierung und zugleich die Bildungsgerechtigkeit und den Arbeitsmarkt. Denn zentral ist, dass junge Menschen einen Beruf finden, der ihre Stärken widerspiegelt – und dass sie Kompetenzen entwickeln, um sich lebenslang weiterzuentwickeln. Stefanie Lüke, Clusterleitung Schule und Übergänge bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, Rayan Tawfik, Stipendiat des Studienkompasses und Dr. Julia Steinhausen, Mentorin beim Studienkompass und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Paderborn, geben aus ihren spezifischen Perspektiven Einblicke in das Förderprogramm.

Was noch kommt: Lern-Empowerment bei Kärcher

Heute schon gekärchert? Das Verb "kärchern" hat es bereits in den Duden geschafft. Genauso wie das Lern-Empowerment bei Kärcher selbst einzieht. Wie genau, das erklärt Judith Beneke, Senior Director Kärcher Campus, im Podcast "neues lernen".





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