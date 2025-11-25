"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Folge 68 dreht sich darum, wie Wirksamkeitskontrollen fürs Lernen effizient gestaltet werden können und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen.

Wirksamkeitskontrollen nach Weiterbildungen - das klingt erstmal nervig? Und doch sind sie so sinnvoll, um einen Blick dafür zu bekommen, inwiefern Gelerntes im Berufsalltag Wirkung zeigt. Klingt es auch kostspielig? Daran scheitern nämlich häufig Konzepte zur Erfassung des Lerntransfers.

Podcast neues lernen: Lerntransfer wirksam und effizient erfassen

Podcast-Gast Sebastian Laubach, HR Specialist Personal & Organisational Development bei einem Satellitenhersteller, erklärt, wie Wirksamkeitskontrollen effizient gestaltet werden können und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen.

Was noch kommt: Live-Podcast vom Upskill Summit Heilbronn

Am 20. November 2025 stand beim Upskill Summit in Heilbronn alles im Zeichen von Weiterbildung. Christian Riek, Wissensstadt Heilbronn e.V., Prof. Conny Meyer-Bonde, DHWB, Caroline Eggers, TUM Campus Heilbronn, Tim Beichter, Fraunhofer IAO, Prof. Martin Tettenborn, HILL, diskutierten darüber, wie Weiterbildung nachhaltig in Organisationen implementiert wird, um Zukunftsfähigkeit und Innovation zu sichern.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.





Lesetipp: In seiner Kolumne "Lerntransfer" machte sich auch Prof. Dr. Axel Koch von der Hochschule für angewandtes Management, Ismaning, auf die Suche nach einer Transferförderung und -evaluation, die Führungskräfte im Unternehmen akzeptieren.