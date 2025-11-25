Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: Wirksamkeitskontrollen fürs Lernen
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Folge 68 dreht sich darum, wie Wirksamkeitskontrollen fürs Lernen effizient gestaltet werden können und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen.

Wirksamkeitskontrollen nach Weiterbildungen - das klingt erstmal nervig? Und doch sind sie so sinnvoll, um einen Blick dafür zu bekommen, inwiefern Gelerntes im Berufsalltag Wirkung zeigt. Klingt es auch kostspielig? Daran scheitern nämlich häufig Konzepte zur Erfassung des Lerntransfers.

Podcast neues lernen: Lerntransfer wirksam und effizient erfassen

Podcast-Gast Sebastian Laubach, HR Specialist Personal & Organisational Development bei einem Satellitenhersteller, erklärt, wie Wirksamkeitskontrollen effizient gestaltet werden können und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen.

Was noch kommt: Live-Podcast vom Upskill Summit Heilbronn

Am 20. November 2025 stand beim Upskill Summit in Heilbronn alles im Zeichen von Weiterbildung. Christian Riek, Wissensstadt Heilbronn e.V., Prof. Conny Meyer-Bonde, DHWB, Caroline Eggers, TUM Campus Heilbronn, Tim Beichter, Fraunhofer IAO, Prof. Martin Tettenborn, HILL, diskutierten darüber, wie Weiterbildung nachhaltig in Organisationen implementiert wird, um Zukunftsfähigkeit und Innovation zu sichern.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.


Lesetipp:  In seiner Kolumne "Lerntransfer" machte sich auch Prof. Dr. Axel Koch von der Hochschule für angewandtes Management, Ismaning, auf die Suche nach einer Transferförderung und -evaluation, die Führungskräfte im Unternehmen akzeptieren.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Weiterbildung , Lernkultur , Lernmethoden
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 05 2025

"Personalmagazin - neues lernen" informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
Tipp der Redaktion: "personalmagazin" lesen
PM 12 2025

Das Personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier erfahren Personalleiter und -manager in großen und mittelständischen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Jetzt reinlesen!
Haufe Shop: C-Level
C-Level

Dieses Buch weist Ihnen den Weg ins Topmanagement. Es unterstützt Sie in allen Phasen des Aufstiegs und zeigt, wie Sie auf der Karriereleiter oben bleiben. Besonders aufschlussreich: Was sich hinter den Kulissen abspielt und wie man darauf reagiert.