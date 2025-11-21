Neuer Bitkom-Arbeitskreis "Future of Learning"

Neuer Name, neuer Fokus: Aus dem Bitkom-Arbeitskreis "Learning Solutions" wird "Future of Learning". Damit will der Digitalverband die Rolle von Bildung in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft neu denken und den Fokus vom Einsatz einzelner Tools hin zu einer ganzheitlichen Lernkultur verschieben.

"Wir wollen das Lernen der Zukunft nicht nur beobachten, sondern aktiv mitgestalten", sagt Jessica Schlauer, die neue Vorsitzende des Arbeitskreises. "Bildung ist der Schlüssel zur Bewältigung vieler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen – und genau dafür möchten wir Impulse setzen."

Zukunft des Lernens im Fokus

Der Arbeitskreis "Future of Learning" beschäftigt sich künftig mit der Frage, wie digitale Technologien das Lernen verändern, von Künstlicher Intelligenz (KI) über Learning Analytics bis hin zu immersiven Lernumgebungen. Mit der Umbenennung verschiebt sich der thematische Schwerpunkt demnach weg von der rein technologischen Betrachtung hin zu einer strategischen Perspektive auf Bildung als Transformationskraft.

"Die Umbenennung spiegelt wider, dass wir uns stärker auf Potenziale und Innovationskraft digitaler Bildungstechnologien konzentrieren und darauf, wie sich Lernkulturen insgesamt verändern müssen", erklärt Lewis Erckenbrecht, Bitkom-Referent und Betreuer des Arbeitskreises. Ziel sei es, Bildung nicht länger nur als Reaktion auf Qualifikationslücken zu verstehen, sondern als gestaltende Kraft für den digitalen Wandel.

Neuer Vorstand zeigt Vielfalt

Der neue Vorstand bringt Fachkompetenz aus verschiedenen Bereichen zusammen: Neben Jessica Schlauer, Head of Academy der Techem GmbH, gehören Leo Marose (CEO Stackfuel), Dr. Christopher Krauß (Fraunhofer Fokus), Anne-Sophie Panzer (Zaubar) und Patrick Walther (HI Factory) zum Vorstand. Drei Mitglieder stammen aus dem bisherigen Gremium, zwei sind neu hinzugekommen.

Mit Projekten aus Augmented Reality, Interoperabilität und Datenschutz deckt der Arbeitskreis künftig ein breiteres Spektrum der digitalen Lernlandschaft ab. "Wir wollen zeigen, welche Chancen in innovativen Lerntechnologien stecken und wie sie über Bildungsgerechtigkeit, Fachkräftesicherung und gesellschaftliche Teilhabe entscheiden können", so Erckenbrecht.

Bildung als Schlüssel für Transformation

Der Arbeitskreis tagt nicht öffentlich und ist nur für Bitkom-Mitglieder zugänglich. Geplant ist jedoch, die Arbeit über Projekte künftig stärker nach außen zu kommunizieren und auch in öffentliche Debatten einzubringen. So soll die Bitkom-Bildungskonferenz ab 2026 breiter für Themen rund um digitale Bildungstechnologien geöffnet werden. Im Fokus stehen Fragen wie:

Wie lässt sich KI sinnvoll in Lernprozesse integrieren?

Welche Standards braucht interoperables Lernen?

Welche Kompetenzen benötigen Beschäftigte in einer KI-getriebenen Arbeitswelt?

"Die kommenden zwei Jahre sind unser Momentum: Jetzt entscheidet sich, ob wir Bildung als Innovationsmotor nutzen – oder im Status quo verharren", sagt Schlauer. "Future of Learning heißt für uns, digitale Lernwelten so zu gestalten, dass sie Wirtschaft transformieren, gesellschaftliche Teilhabe sichern und Menschen befähigen, die Zukunft aktiv zu gestalten."

Netzwerk für die digitale Bildungszukunft

Der Arbeitskreis "Future of Learning" ist Teil des Bitkom e. V. und vernetzt Expertinnen und Experten aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen, die gemeinsam an der Zukunft des Lernens arbeiten.





