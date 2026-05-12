Podcast Folge 80: L&D braucht eine Neuausrichtung
Wir stehen an einem Scheideweg. Ein Scheideweg, der L&D inmitten der rasanten Transformation zur Neuausrichtung zwingt – sagt Nele Graf, Professorin für HR und Organisational Development an der Hochschule für angewandtes Management sowie Geschäftsführerin bei Lernhacks.
Podcast neues lernen: L&D muss sich transformieren
Sollte sich L&D vielleicht sogar umbenennen und in der Organisation neu eingliedern? Wie das aussehen könnte, verrät Nele Graf im Podcast. Ihre Botschaft: L&D muss sich wieder mehr auf organisationale Leistungsfähigkeit und Wirksamkeitsmessung konzentrieren. Was es zudem brauche, ist der Dialog mit dem Business und eine Transformation von L&D – um im Anschluss die Organisation selbst zu transformieren.
Was noch kommt: Podcast von der Learntec
Vom 5. bis 7. Mai fand in der Messe Karlsruhe die Learntec statt – eine wichtige Adresse für alle, die sich für digitales Lernen begeistern. Die Redakteurin Kristina Enderle da Silva war vor Ort und hat einige Stimmen dazu gesammelt, wohin sich die Welt des Corporate Learning entwickelt. Damit erwartet Sie erstmals ein Podcast direkt von der Messe.
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