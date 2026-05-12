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Podcast Folge 80: L&D braucht eine Neuausrichtung

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Haufe Online Redaktion
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Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge verrät Professorin Nele Graf, warum sich L&D komplett neu ausrichten sollte – und welchen neuen Namen sie für die Profession bereits in petto hat.

Wir stehen an einem Scheideweg. Ein Scheideweg, der L&D inmitten der rasanten Transformation zur Neuausrichtung zwingt – sagt Nele Graf, Professorin für HR und Organisational Development an der Hochschule für angewandtes Management sowie Geschäftsführerin bei Lernhacks.

Podcast neues lernen: L&D muss sich transformieren

Sollte sich L&D vielleicht sogar umbenennen und in der Organisation neu eingliedern? Wie das aussehen könnte, verrät Nele Graf im Podcast. Ihre Botschaft: L&D muss sich wieder mehr auf organisationale Leistungsfähigkeit und Wirksamkeitsmessung konzentrieren. Was es zudem brauche, ist der Dialog mit dem Business und eine Transformation von L&D – um im Anschluss die Organisation selbst zu transformieren.

Was noch kommt: Podcast von der Learntec

Vom 5. bis 7. Mai fand in der Messe Karlsruhe die Learntec statt – eine wichtige Adresse für alle, die sich für digitales Lernen begeistern. Die Redakteurin Kristina Enderle da Silva war vor Ort und hat einige Stimmen dazu gesammelt, wohin sich die Welt des Corporate Learning entwickelt. Damit erwartet Sie erstmals ein Podcast direkt von der Messe.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Transformation , Betriebliche Weiterbildung
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