In einem dynamischen Arbeitsmarkt ist Information der entscheidende Wettbewerbsvorteil. Die cloudbasierte Plattform JobCube nutzt Künstliche Intelligenz und NLP, um den deutschen Stellenmarkt tagesaktuell zu analysieren. So wird maximale Transparenz in Vertrieb und Recruiting garantiert.

Intelligente Daten für moderne Recruiting-Strategien

Die Herausforderungen im Recruiting und Vertrieb von Personaldienstleistungen sind komplexer denn je. Wer heute erfolgreich sein will, benötigt mehr als nur ein Bauchgefühl. Die AdVision digital GmbH bietet mit dem JobCube eine Lösung, die den gesamten deutschen Stellenmarkt kanalübergreifend erfasst. Ob Print, Online, Social Media oder sogar Funk und Außenwerbung, die Plattform verarbeitet täglich über 150.000 Datensätze aus mehr als 350 Medien.

Vollständige Markttransparenz durch KI-Power

Das Herzstück des JobCubes ist eine hochmoderne KI-Architektur. Mittels Neuronaler Netze und Natural Language Processing (NLP) verwandelt das System ungeordnete Daten in präzise Insights. Ein besonderes Highlight für eine realistische Bedarfsermittlung ist die Multi-Post-Zusammenfassung: Hierbei erkennt die KI, wenn dieselbe Stelle in mehreren Medien ausgeschrieben wurde, und fasst diese zu einer einzigen Position zusammen.

So erhalten Nutzer:innen in Kombination mit der Vakanzzeit und dem Mediabudget ein unverfälschtes Bild des tatsächlichen Personalbedarfs, statt lediglich Anzeigenmengen zu zählen.

Bild: AdVision digital GmbH Verschiedene Export Möglichkeiten bieten volle Flexibilität.

Strategische Vorteile für Vermarkter und Personaler

Die Plattform ist speziell auf die Bedürfnisse verschiedener Akteure im Markt zugeschnitten:

Personaldienstleister: Erkennen Sie Marktdynamiken früher als der Wettbewerb und begeistern Sie Kunden durch datengetriebene Insights.

Vermarkter & Medienhäuser: Identifizieren Sie neue Vertriebspotenziale und untermauern Sie Ihre Selling Stories mit harten Marktdaten.

Unternehmen: Planen Sie Ihre Employer-Branding-Aktivitäten auf Basis fundierter Analysen der Konkurrenz und regionaler Gegebenheiten.

Dank der Named-Entity-Recognition (NER) extrahiert das System automatisch relevante Ansprechpartner:innen inklusive Positionsbezeichnungen direkt aus den Stellenanzeigen. In Kombination mit der Anbindung an das Handelsregister, die tagesaktuelle Änderungen in der Geschäftsführung widerspiegelt, erhalten Sales-Teams alle notwendigen Informationen für eine erfolgreiche Akquise.

Effiziente Workflows und präzise Analysen

Die Bedienung bleibt trotz der enormen Datenmenge von über 3 Millionen erfassten Anzeigen intuitiv. Nutzer:innen können flexibel nach Regionen, Branchen, Hierarchiestufen oder spezifischen Berufsgruppen filtern. Dabei ordnet der JobCube jeden Jobtitel automatisch einer der über 700 Berufsgruppen der Bundesagentur für Arbeit zu.

Bild: AdVision digital GmbH Darstellung der Berufsgruppen der Bundesagentur für Arbeit.

Ein entscheidender Zeitvorteil entsteht durch den integrierten Push-Dienst: Individuelle Alerts informieren sofort, wenn ein Unternehmen eine neue Vakanz ausschreibt oder das Budget erhöht. Die Stellenvakanz-Erkennung zeigt zudem genau an, wie lange eine Position bereits unbesetzt ist – der ideale Hebel für eine punktgenaue Kontaktaufnahme.

Nahtlose Integration in Ihren Arbeitsalltag

Damit die gewonnenen Erkenntnisse direkt in Taten umgesetzt werden können, bietet der JobCube Schnittstellen (API) zur nahtlosen Integration in bestehende CRM- und Business-Intelligence-Systeme. Ob als Excel-Export für die manuelle Bearbeitung oder als direkter Datenfeed – die Insights fließen dorthin, wo sie gebraucht werden. Zudem ermöglicht die Teamfunktion eine kollaborative Zusammenarbeit, bei der Abfragen und Reports im gesamten Sales-Team geteilt werden können.

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