Warum Diversity-Maßnahmen oft scheitern

Viele Jahre galt Vielfalt als Wundermittel für Inno­vation und Produktivität. Diese naive Erwartung hat sich nicht erfüllt. Denn Diversität ist kein Selbst­zweck, sondern muss aktiv gesteuert werden, um Wirkung zu entfalten. Dabei kommt es auf HR und Führungskräfte an.

Die Wahrnehmung von Diversitätsmanagement hat sich über die letzten zehn Jahre stark gewandelt. In den 2010er-Jahren dominierte das Narrativ, dass vielfältige Teams Innovationskraft und Unternehmenserfolg quasi automatisch mitbringen, allein durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Perspektiven. Heute ist die Diskussion nüchterner. Programme werden zurückgefahren oder eingestellt, denn der erwartete ökonomische Nutzen blieb aus. Stattdessen stiegen häufig Konflikte und Koordinationsaufwand im Team, während die Zufriedenheit und Effizienz sanken.

Diversity: Fokus auf Recruiting statt Steuerung

In vielen Unternehmen wurde Diversität vor allem über Quoten oder Employer Branding sichtbar, während die Verbindung zur Unternehmensstrategie fehlte. Der an meinem Lehrstuhl in Kooperation mit BeyondGenderAgenda entwickelte German Diversity Index (2021-2023) analysierte die Darstellung von Diversitätsaktivitäten in den Jahresberichten von DAX-Unternehmen. Die Auswertung zeigte einen deutlichen Schwerpunkt auf quantitative Zielgrößen, die teilweise sogar an variable Vergütungssysteme gekoppelt waren. Wesentlich seltener fanden sich Hinweise auf eine strukturelle Einbindung in Strategie, Führungsentwicklung oder organisatorische Rahmenbedingungen. Dieser Fokus wurde durch gesetzliche Vorgaben zusätzlich verstärkt. Mit FüPoG I (2015) und FüPoG II (2021) wurden verbindliche Zielgrößen und Mindestbeteiligungen eingeführt. Die EU-Women on-Boards-Richtlinie (2022) erhöhte den Druck weiter.

Wenn Diversität primär über Kennzahlen und Berichtspflichten operationalisiert wird, verschiebt sich der Fokus auf die Personalbesetzung. Zeit und Budget flossen entsprechend in das Recruiting. Der gezielte Ressourceneinsatz zeigte auch Wirkung, und die Belegschaften wurden in vielen Unternehmen vielfältiger. Allerdings ging mit diesem Erfolg häufig die Erwartung einher, dass erhöhte Vielfalt nun von selbst zu Kreativität oder besseren Entscheidungen führt. Genau hier liegt aber das Missverständnis. Diversität ist kein Selbstläufer, sondern muss entsprechende Rahmenbedingungen vorfinden, um ihr Potenzial zu entfalten. Das Problem liegt also weniger in der Diversität selbst als in ihrer fehlenden Steuerung.

Vielfalt wurde lange als Option behandelt

Parallel dazu wurde Vielfalt lange als Option behandelt, nicht als strukturelle Realität. Tatsächlich nimmt die gesellschaftliche Diversität aber kontinuierlich zu. Der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte liegt in jüngeren Altersgruppen je nach Definition bei rund 40 Prozent (Mikrozensus 2024). Diese Generation tritt nun in den Arbeitsmarkt ein, und für viele von ihnen ist Diversität selbstverständlich. Wenn sie diese Vielfalt im Unternehmen nicht erleben, kann das die Arbeitgeberattraktivität und die Bindung an das Unternehmen beeinträchtigen. Die Frage ist also, wie die organisationalen Strukturen gestaltet werden müssten, damit heterogene Teams gut zusammenarbeiten können.

Compliance versus Wertschöpfung

David A. Thomas und Robin J. Ely entwickelten bereits 1996 ein Modell, das unterschiedliche Beweggründe im Umgang mit Diversität unterscheidet. In der Discrimination-and-Fairness-Perspektive, einer Compliance-Logik, steht die Einhaltung regulatorischer Vorgaben im Vordergrund. In der Konsequenz werden unterschiedliche Hintergründe akzeptiert, solange sie sich in bestehende Normen einfügen. Die Organisation bleibt damit kulturell weitgehend unverändert. In der Integration-and-Learning-Perspektive, einer Wertschöpfungslogik, wird Diversität dagegen als Ressource für Lernen und Innovation verstanden. Unterschiedliche Perspektiven werden nicht nur toleriert, sondern aktiv gefördert. In der Praxis blieb der Fokus jedoch häufig auf der Compliance-Logik. Der strategische Mehrwert von Diversität wurde seltener in den Blick genommen.

Wirkung von Diversität im Team

Diversität wirkt nicht unmittelbar, sondern indirekt über Teamprozesse. Ein zentraler Wirkmechanismus dabei ist der Affinity Bias, also die Präferenz für Ähnlichkeit. Menschen suchen auch im Arbeitskontext Nähe zu Personen, die ihnen ähneln. Unterschiede werden dagegen als anstrengend erlebt und eher gemieden. In heterogenen Teams kann das zur Bildung informeller Subgruppen entlang der wahrgenommenen Gemeinsamkeiten führen. Diese soziale Kategorisierung hat zur Folge, dass Kommunikation verstärkt innerhalb dieser Gruppen stattfindet und Wissen nicht mehr im Gesamtteam geteilt wird. Das lässt sich am Beispiel von altersdiversen Teams gut verdeutlichen. Jüngere Mitarbeitende werden zum Beispiel als "digital stark", ältere als "wenig agil" eingeordnet. Solche Zuschreibungen begünstigen die Bildung von Altersgruppen. Informelle Abstimmungen finden vor Meetings dann innerhalb dieser Gruppen statt. Im gemeinsamen Austausch aber werden Positionen eher verteidigt als gemeinsam entwickelt. Damit stehen die unterschiedlichen Perspektiven nebeneinander, werden aber nicht miteinander verbunden.

Gerade in dieser Reibung liegt aber das Potenzial. Wenn nicht alle selbstverständlich zustimmen, sondern Perspektiven offen ausgetauscht werden, steigen die Anforderungen an die inhaltliche Durchdringung von Vorschlägen. Denn Ideen werden durch andere Teammitglieder gründlicher geprüft und auch die zugrunde liegenden Annahmen stärker hinterfragt. Dadurch werden mögliche blinde Flecken eher sichtbar. Das ist zunächst unbequem und kognitiv anspruchsvoller, kann aber die Entscheidungsqualität erhöhen.

Zusätzlich hängt die Wirkung von Diversität stark von der Aufgabe und dem Kontext ab. Bei Routineaufgaben mit standardisierten Lösungswegen arbeiten homogene Teams häufig effizienter. Bei komplexen, nicht standardisierten Aufgaben können heterogene Teams bessere Entscheidungen treffen. Als Vergleich: In einer Restaurantküche laufen Routinetätigkeiten über klare Abläufe. Hier zählt die reibungslose Abstimmung. Für die Entwicklung eines Menüs dagegen sind unterschiedliche Erfahrungen und Herangehensweisen sehr wertvoll. Voraussetzung dafür, dass diese Erfahrungen und Herangehensweisen auch eingebracht werden, ist ein Arbeitsklima, in dem psychologische Sicherheit herrscht, also Kritik oder Ideen ohne Angst vor negativen Konsequenzen eingebracht werden können. Dabei hilft inclusive Leadership.

"Inclusion" als Steuerungsmechanismus

Inclusion beschreibt im englischsprachigen Verständnis das Zusammenspiel von Zugehörigkeit (Belonging) und Einzigartigkeit (Uniqueness) und bedeutet, dass Mitarbeitende sich zugehörig fühlen, ohne zentrale Aspekte ihrer Identität verstecken zu müssen. Belonging bezeichnet dabei das Erleben, anerkannter "Bestandteil" der Organisation zu sein und nicht nur eine austauschbare Ressource. Uniqueness beschreibt das Bedürfnis, sich von anderen zu unterscheiden und die eigene Individualität zeigen zu dürfen.

Wenn Uniqueness fehlt, entsteht Zugehörigkeit durch Anpassung. Teile der eigenen Identität werden verborgen, um nicht von der Norm abzuweichen. Das zeigt sich beispielsweise, wenn Mitarbeitende mit Behinderung auf notwendige Unterstützungsleistungen verzichten, weil sie nicht als leistungsschwach oder als Belastung gelten möchten. Oder wenn Teammitglieder in Besprechungen kontroverse Punkte zurückhalten, um dazuzugehören. Diese permanente Selbstregulation bindet emotionale und kognitive Ressourcen, was sich auf die individuelle Leistung oder das Einbringen der eigenen Perspektive auswirkt. Dann ist das Team nach außen zwar harmonisch, schöpft aber die Perspektivenvielfalt nicht aus. Erst wenn Zugehörigkeit und Einzigartigkeit gleichzeitig möglich sind, entsteht ein inklusives Arbeitsumfeld.

Chancengerechtigkeit wird dabei zum zentralen Gestaltungsprinzip. Für HR bedeutet das, dass formale Gleichbehandlung allein nicht genügt. Strukturen sollten so ausgestaltet sein, dass unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt werden und alle Mitarbeitenden Zugang zu den Ressourcen erhalten, die sie benötigen. Flexible Arbeitsmodelle, individuelle Entwicklungswege oder alternative Systeme zur Leistungsbewertung können Ausdruck einer solchen systematischen Chancengerechtigkeit sein.

Warum Diversitätsmaßnahmen scheitern

Oft werden Diversitätsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen konzipiert ohne strategische Verankerung oder strukturelle Veränderung. Damit bleiben viele Interventionen an der Oberfläche. Trainings, beispielsweise zu Unconscious Bias, schaffen zwar Bewusstsein, führen jedoch selten zu einem echten Perspektivwechsel. Eine Verhaltensänderung entsteht aber erst, wenn Personen nachvollziehen können, wie es sich anfühlt, Teile der Identität zu verbergen oder auf strukturelle Hürden zu stoßen. Genau an diesem Punkt enden viele Programme. Ohne eine konsequente Weiterführung verändern sich weder die Rahmenbedingungen noch organisationale Strukturen.

Hinzu kommt, dass Diversitätsmanagement in vielen Unternehmen als Anliegen einzelner Gruppen verstanden wird. Teile der Belegschaft fühlen sich dann nicht adressiert, sondern ausgeschlossen. Das begünstigt Abwehrreaktionen und fördert erneute Abgrenzungen. Inclusion zielt auf Chancengerechtigkeit für alle Mitarbeitenden ab, nicht nur auf einzelne Förderansätze für bestimmte Personengruppen. Der eigentliche Transformationscharakter von Diversitätsmanagement wird dabei unterschätzt. Eine inklusive Organisationskultur entsteht nicht durch Leitbilder oder Einzelinitiativen, sondern durch eine Verankerung im Führungsverhalten sowie in den Strukturen und Normen.

Kernkompetenzen für Führungskräfte

Inklusiv zu führen ist erlernbar und kann als Kompetenz entwickelt werden. Drei Fähigkeiten sind dabei zentral:

1. Ambiguitätstoleranz und Konfliktkompetenz:

Wenn Menschen unterschiedlich arbeiten oder unterschiedlich kommunizieren, steigt die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen und Konflikten. Führung bedeutet hier nicht, diese Konflikte zu vermeiden oder zu ignorieren, sondern sie professionell zu moderieren und, wenn erforderlich, von der persönlichen auf die sachliche Ebene zu bringen, auf der inhaltlich um Lösungen gerungen wird. Für eine erfolgreiche Konfliktsteuerung benötigen Führungskräfte Ambiguitätstoleranz, also die Fähigkeit, widersprüchliche Perspektiven auszuhalten. Dazu gehört auch, als Führungskraft sichtbar mit Unsicherheit umzugehen, eigene Annahmen zur Diskussion zu stellen und aktiv um Widerspruch zu bitten. So wird signalisiert, dass abweichende Perspektiven gewünscht sind. Wenn Ambiguität und Konflikte jedoch nicht ausgehalten werden, entsteht häufig eine Schein-Harmonie: Diskussionen werden verkürzt, Widerspruch gilt als störend und eine echte Auseinandersetzung bleibt häufig aus.

2. Emotionale Intelligenz und Selbstreflexion:

Inclusive Leadership erfordert die Bereitschaft, eigene Biases, also Vorurteile und unbewusste Denkmuster, zu hinterfragen und sich in andere Perspektiven hineinzuversetzen. Diese Biases lassen sich nicht vollständig vermeiden. Daher ist es entscheidend sie zu erkennen und bewusst gegenzusteuern. Denn ohne die Selbstreflexion wirken implizite Annahmen weiter und prägen Entscheidungen oder verfestigen strukturelle Ungleichgewichte.

3. Systemkompetenz:

Weil Bias normal ist, sind außerdem Systeme wichtig, die ihn ausgleichen. Inclusive Leadership bedeutet daher auch, organisationale Strukturen und Prozesse so zu gestalten, dass Chancengerechtigkeit ermöglicht wird, zum Beispiel durch transparente Personalentscheidungen, divers besetzte Auswahlgremien und ein Performance Management, das neben den Ergebnissen, auch die Qualität der Zusammenarbeit einbezieht. Denn wenn in der Leistungsbewertung auch die Einbindung unterschiedlicher Perspektiven bei der Entscheidungsfindung oder die Konfliktkompetenz berücksichtigt wird, verändern sich Anreize und mit der Zeit das Führungsverhalten.

Konkrete Umsetzungshebel

Inclusive Leadership zeigt sich im Arbeitsalltag. Drei Hebel sind dabei besonders hilfreich:

1. Leitplanken mit klaren Spielregeln:

Mit wachsender Diversität im Team steigt der Bedarf an klaren, nicht verhandelbaren Regeln für die Zusammenarbeit. Die Herausforderung besteht darin, durch den Rahmen Orientierung zu geben und gleichzeitig genügend Raum für die Unterschiedlichkeit und Individualität im Team zu lassen, damit Belonging und Uniqueness gemeinsam wirken können.

2. Psychologische Sicherheit aktiv fördern:

Mitarbeitende müssen sich einbringen können, ohne negative Konsequenzen zu befürchten, weder offen durch Abwertung noch subtil durch soziale Ausgrenzung. Führungskräfte prägen diese psychologische Sicherheit maßgeblich durch ihr Verhalten, indem sie bei Diskriminierung intervenieren, unterschiedliche Beiträge sichtbar machen und bewusst gegen eigene Biases handeln. Dazu gehört auch, den Beitrag jedes Teammitglieds aktiv zu würdigen, Fehler als Lerngelegenheit einzuordnen und eine konstruktive, kritische Auseinandersetzung ausdrücklich zu fördern.

3. Nichtdiskriminierende Aufgabenzuordnung:

Aufgaben sollten systematisch an Kompetenzen ausgerichtet werden, nicht an impliziten Annahmen. Wenn Aufgaben entlang stereotyper Zuschreibungen vergeben werden, verfestigen sich bestehende Ungleichgewichte. Um beim Beispiel von oben zu bleiben: In altersdiversen Teams übernehmen jüngere Mitarbeitende aufgrund des Zuschreibens "digital stark" die Betreuung von Webseiten oder Social Media, werden jedoch nicht für Führungsaufgaben berücksichtigt. Ältere Teammitglieder erhalten hingegen Führungsverantwortung, bleiben aber von digitalen Innovationsprojekten ausgeschlossen, weil sie als "wenig agil" gelten. Auf diese Weise entstehen Entwicklungspfade, die nicht unbedingt Kompetenz, sondern eher Stereotype widerspiegeln. Transparente Kriterien für die Aufgabenverteilung und ein systematisches Kompetenzmanagement, zum Beispiel durch Skill Mapping, können dem entgegenwirken.

Diverse Kompetenzen wirksam werden lassen

Diversitätsmanagement ist kein Selbstzweck, wenn es bewusst gesteuert wird. Ohne aktive Steuerung entstehen dysfunktionale Teamdynamiken, was Vertrauen und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Auch das Kündigungsrisiko kann zunehmen. Mit gezielter Steuerung kann Diversität jedoch die organisationale Leistungsfähigkeit erhöhen, messbar zum Beispiel an klassischen HR-Kennzahlen wie Fluktuation oder Engagement. Dabei geht es nicht um punktuelle Maßnahmen für einzelne Personengruppen, sondern um Chancengerechtigkeit für alle Mitarbeitenden und um die Gestaltung von Arbeitsbedingungen, in denen unterschiedliche Kompetenzen wirksam werden können.

Führungskräfte haben in der Umsetzung eine zentrale Rolle und können im Vorstand sowie im mittleren Management maßgeblich zum Erfolg des Transformationsprozesses beitragen. Während im Vorstand Strategien beschlossen werden, entscheidet sich im mittleren Management, ob diese im Alltag tatsächlich umgesetzt werden. Dort wird inclusive Leadership entweder als zusätzliche Belastung erlebt oder als Führungsinstrument. Gerade diese Ebene steht unter erheblichem Druck, von oben durch Ergebnisvorgaben und von unten durch Erwartungen der Mitarbeitenden. In der Folge führt das häufig dazu, dass Leitlinien zwar auf dem Papier existieren, jedoch unter dem hohen Leistungsdruck nicht konsequent im Arbeitsalltag gelebt werden. Damit bleiben Strategien formal bestehen, verändern aber kaum das Verhalten im Unternehmen. Führungskräfte können diese Verantwortung nicht allein tragen. Sie benötigen unterstützende Systeme, konsistente Anreizstrukturen sowie die eigene Befähigung in den notwendigen Führungskompetenzen. Diversitätsmanagement ist daher vor allem eine strategisch verankerte Gestaltungsaufgabe von HR. Sie zeigt sich in der Ausgestaltung zentraler HR-Prozesse, also von der Auswahl und Leistungsbewertung bis zur Personalentwicklung und Beförderung, und geht damit über die reine Bewusstseinsbildung hinaus.





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