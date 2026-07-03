Triggert KI das Imposter-Phänomen?

Selbstzweifel im Job gab es schon immer – doch mit dem Einzug generativer KI in den Arbeitsalltag nimmt das Imposter-Phänomen neue Ausmaße und Formen an. Was passiert mit unserem beruflichen Selbstbild, wenn eine Maschine unsere Aufgaben schneller, fehlerloser und scheinbar kompetenter erledigt als wir? Und wie kann bewusste Führung dem entgegenwirken?

Künstliche Intelligenz greift bei zahlreichen Arbeitsprozessen unter die Arme, aber auch in ein verdecktes Feld ein: das berufliche Selbstbild. Wer mit generativer KI Texte entwirft, Analysen vorbereitet, Code prüft oder Präsentationen strukturiert, vertraut sich dem menschlich unerreichbaren Tempo des Algorithmus an. Zwischen eigener Leistung und maschineller Unterstützung klafft ein Vakuum. Bei Menschen mit negativ verzerrter Selbsteinschätzung kann KI diese Neigung zum Imposter befeuern. Behutsam Führende achten daher darauf, KI als Kompetenzverstärker zu nutzen und zu deklarieren.

Imposter-Phänomen: die getrübte Selbstsicht

Bis zu 70 Prozent der Berufstätigen erleben Studien zufolge Impostergedanken. Menschen, die sich in ihrer beruflichen Position als vermeintliche Hochstapler einschätzen, fürchten unaufhörlich, als Dilettanten aufzufliegen. Eigene Erfolge werten sie trotz objektiver Belege als Zufallstreffer ab, nehmen Misserfolge als eigenes Verschulden in Beschlag und werten ihren Beitrag zum gelingenden Ganzen ab. Statt mit wachsender Erfahrung Gelassenheit zu gewinnen, entwickeln sie Versagensängste und unrealistische Performanceansprüche an sich selbst. Psychologen beurteilen diese negative Tendenz als Verhaltungsmuster mit Änderungspotenzial.

Gründe für den Negativ-Turbo

Das Imposter-Phänomen entsteht durch ein Zusammenspiel aus Prägung, Persönlichkeitsstruktur und Umwelt. Im Kindesalter verinnerlichte familiäre Leistungserwartungen schüren Selbstkritik – wer nur für Leistung Lob erntet, verknüpft Respekt mit Erfolg. Geschwisterkonkurrenz und Geschlechterrangeleien erhärten diese Tendenz. Zu risikobehafteten Charakterzügen zählen Perfektionismus, hoher Leistungsanspruch und preußische Disziplin. Gesellschaftlich befeuern soziale Medien mit ihren Vergleichsdynamiken die ungesunde Selbsthinterfragung. Junge Talente weisen höhere impostorische Werte auf als Erfahrene, was unter anderem auf die Affinität Jüngerer zu Achtsamkeit fußt.

Was reizt den Hochstapler im Berufsleben?

Im Arbeitskontext schüren der Einsatz von KI, Rankings, Vergleiche, Stress und starrer Fehler-Umgang den Drang, sich bis zur Erschöpfung zu beweisen. Versäumen Vorgesetzte Personalgespräche, fühlen sich Beschäftigte verunsichert und interpretieren drauflos. Auch Überforderung durch zu frühes Übertragen von Verantwortung kann selbstkritische Neigungen auslösen. Aus der Branchenwarte betrachtet, triggern Berufe mit schwer messbarer Leistung und hoher sozialer Vergleichbarkeit wie Wissens-, IT- und Kreativberufe eine überzogene Selbstkritik. Wirtschaftszweige, in denen hoher Druck herrscht, verführen zum negativen Selbstbild. Branchenübergreifend wirkt eine Kombination aus Komplexität, Konkurrenz und Identitätsanforderungen entscheidend. Wird sie als Kompetenzverdränger eingesetzt, hat KI ebenfalls das Zeug dazu, Selbstzweifel zu schüren: In der Zusammenarbeit mit ihr lässt sich Erfolg leichter externalisieren.

Explosive Mischung: Künstliche Intelligenz und menschliche Emotion

Das Imposter-Phänomen als solches ist nicht neu. Doch während das Gefühl bleibt, unterliegen die inneren Glaubenssätze einem Wandel. Lauteten die Selbstanschuldigungen früher "Ich kanns eigentlich gar nicht, hoffentlich merkts niemand", klagen Betroffene heute "Das war nicht ich, sondern die KI – und zwar genauso gut." So subtil dieser Unterschied, so folgenreich ist er. KI bläht sich zum Scheinriesen auf und agiert als pfeilschneller Co-Autor. Wer ohnehin dazu neigt, eigene Leistung abzuwerten, findet darin ein weiteres hieb- und stichfestes Argument: Wenn ich mithilfe des Werkzeugs KI sehr gute Ergebnisse erziele, kann ich diese Leistung noch weniger der eigenen Kompetenz zuschreiben. The tool tops the fool.

Können im Dialog mit Technik

KI erzeugt das Imposter-Phänomen nicht zwangsläufig. Sie kann es jedoch verstärken, wenn das eigene Selbstbild nicht mit dem sich wandelnden Verständnis von Kompetenz Schritt hält. Lange maßen Wissenschaftler oder Führungskräfte Kompetenz daran, wie viel Wissen eine Person besitzt oder wie eigenständig sie Aufgaben löst. Andere Fähigkeiten rücken nun in den Vordergrund: die Qualität von Fragestellungen, die Fähigkeit zur Einordnung unterschiedlicher Ergebnisse und fundierte Entscheidungsfindung. Am traditionellen Leistungsverständnis Verhaftende bringt diese Verschiebung ins Schlingern. Generative KI liefert innerhalb von Sekunden Formulierungen, Argumentationslinien, Rechercheimpulse oder Codevarianten. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen eigener Denkleistung und technischer Unterstützung. Unklare Verhältnisse bezüglich der Autorenschaft verunsichern zusätzlich. In vielen Unternehmen fehlen Regeln zur Offenlegung der KI-Nutzung und Urheberschaft, zu erlaubten Tools und Verantwortung bei Fehlern. Und in Grauzonen fühlt sich der Imposter pudelwohl!

Kompetenz reflektieren

Umso mehr Bedeutung gewinnt die bewusste Reflexion: Wo genau liegt mein Beitrag im Zusammenspiel mit KI? Denn als Kompetenzverstärker akzeptiert, entlastet KI erheblich. Sie hilft, Gedanken zu strukturieren, Entwürfe zu entwickeln, raubt die Angst vorm weißen Blatt und reduziert Unsicherheit bei komplexen Aufgaben. Kompetenz offenbart sich nicht mehr in der Kreation, sondern darin, präzise zu prompten, klug zu priorisieren, sinnvoll zu steuern und kritisch zu bewerten.

Hebel eins: KI als Assistenz einführen

Führungskräfte, die KI als Produktivitätsbooster anpreisen, setzen ihre Teams unter Druck. Rein rechnerisch gesehen halten Menschen unmöglich mit der technologischen Leistung Schritt. Die Betonung des maschinellen Assistenzcharakters hingegen stärkt die Rolle der oder des Mitarbeitenden, sodass Menschen sich als steuernde Akteure fühlen. Weitblickende Führende weisen KI und Personen klar verteilte Rollen zu, erbeten aktiv Rückmeldungen, erkunden Einsatzfelder und schenken Sorgen Gehör. Leitplanken setzen Aussagen wie "Die KI schlägt Kandidaten vor, der Personaler trifft die finale Auswahl", "Der KI-Assistent entwirft den Marketingplan, der Abteilungsleiter prüft und genehmigt ihn" oder "Die KI entwickelt Maßnahmen zur Kundenzufriedenheitsmessung, der Vertrieb beurteilt sie." Solche Sätze zerstreuen Bedenken, die KI könne die Macht an sich reißen und Menschen überflüssig machen.

Hebel zwei: positive Fehlerlernkultur

Im Rahmen einer positiven Fehlerlernkultur darf das Team großzügig mit neuen Tools experimentieren. Die KI liefert falsche Ergebnisse? Mitarbeitende bedienen das Programm amateurhaft? Im Safe Space des Erprobens zählt das als Lerneffekt. Quick Wins wie halbierte Bearbeitungszeiten wecken Enthusiasmus. Im Idealfall begreifen auch imposternahe Personen die KI als unterstützende Kollegin. In Fortbildungen erlernen Beschäftigte, KI-Ergebnisse zu prüfen, Quellen zu bewerten, Fehler zu erkennen, Grenzen zu ziehen und eigene fachliche Standards zu verteidigen. Das fördert reflektierte Handlungssicherheit und schützt vor dem dumpfen Gefühl, Ausführende einer Maschine zu sein, die das menschliche Gehirn ohnehin übertrumpft.

Fazit: KI und das Imposter-Phänomen sind keine Einbahnstraße

KI wirkt auf das Imposter-Phänomen nicht eindeutig positiv oder negativ, sondern verstärkt vorhandene Anlagen. In Organisationen mit hohem Leistungsdruck, unklaren Erwartungen und geringer psychologischer Sicherheit verschärft KI Selbstzweifel und liefert einen Grund zur Leistungsabwertung. In Organisationen mit klaren Regeln, guter Führung und einer lernorientierten Kultur entfaltet KI hingegen ihre Entlastungskraft. Sie macht Arbeit zugänglicher, senkt Einstiegshürden und eröffnet neue Formen der Reflexion.

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