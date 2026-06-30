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Podcast Folge 84: Trendcheck digitales Lernen

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Haufe Online Redaktion
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Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge geht es um KI im digitalen Lernen: Was kann sie leisten – und wo braucht es mehr als Technologie? Julius Weidemeier und Kerstin Binder von Weka geben Antworten aus der Praxis.

Welcher Lerntrend hat noch Zukunft – und welcher ist längst überholt? Microlearning, Virtual Reality, Peer Learning, KI-gestütztes Lernen: Die digitale Lernwelt steckt voller Versprechen. Aber was davon lohnt sich wirklich?

Podcast neues Lernen: Status quo und Zukunft des digitalen Lernens

Klar ist: Ohne KI geht es nicht mehr – aber mit KI allein auch nicht. Was im digitalen Lernen gerade wirklich gefragt ist, wissen Julius Weidemeier und Kerstin Binder von Weka aus dem Alltag: Er berät Kunden, sie gestaltet das Lernangebot.

Was noch kommt: Die Rolle von HR in der KI-Transformation

In der nächsten Folge sprechen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Andrea Anderson und Sebastian Unterreitmeier von Mercer über KI-Transformation: Wie verändert KI die Workforce – und welche Rolle spielen dabei HR und Führungskräfte?

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI) , Digitalisierung
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