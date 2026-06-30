Podcast Folge 84: Trendcheck digitales Lernen
Welcher Lerntrend hat noch Zukunft – und welcher ist längst überholt? Microlearning, Virtual Reality, Peer Learning, KI-gestütztes Lernen: Die digitale Lernwelt steckt voller Versprechen. Aber was davon lohnt sich wirklich?
Podcast neues Lernen: Status quo und Zukunft des digitalen Lernens
Klar ist: Ohne KI geht es nicht mehr – aber mit KI allein auch nicht. Was im digitalen Lernen gerade wirklich gefragt ist, wissen Julius Weidemeier und Kerstin Binder von Weka aus dem Alltag: Er berät Kunden, sie gestaltet das Lernangebot.
Was noch kommt: Die Rolle von HR in der KI-Transformation
In der nächsten Folge sprechen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Andrea Anderson und Sebastian Unterreitmeier von Mercer über KI-Transformation: Wie verändert KI die Workforce – und welche Rolle spielen dabei HR und Führungskräfte?
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