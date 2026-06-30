"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge geht es um KI im digitalen Lernen: Was kann sie leisten – und wo braucht es mehr als Technologie? Julius Weidemeier und Kerstin Binder von Weka geben Antworten aus der Praxis.

Welcher Lerntrend hat noch Zukunft – und welcher ist längst überholt? Microlearning, Virtual Reality, Peer Learning, KI-gestütztes Lernen: Die digitale Lernwelt steckt voller Versprechen. Aber was davon lohnt sich wirklich?

Podcast neues Lernen: Status quo und Zukunft des digitalen Lernens

Klar ist: Ohne KI geht es nicht mehr – aber mit KI allein auch nicht. Was im digitalen Lernen gerade wirklich gefragt ist, wissen Julius Weidemeier und Kerstin Binder von Weka aus dem Alltag: Er berät Kunden, sie gestaltet das Lernangebot.

Was noch kommt: Die Rolle von HR in der KI-Transformation

In der nächsten Folge sprechen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Andrea Anderson und Sebastian Unterreitmeier von Mercer über KI-Transformation: Wie verändert KI die Workforce – und welche Rolle spielen dabei HR und Führungskräfte?

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