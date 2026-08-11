Podcast Folge 87: Geschichten brauchen echtes Zuhören
Für die Reporterin und Dozentin Anne Backhaus bedeutet Journalismus mehr als Texte schreiben: Handwerk und viel Menschlichkeit, die Fähigkeit zuzuhören und sich die Geschichten anderer nahegehen zu lassen, ohne darin zu verschwimmen.
Podcast neues lernen: Lernreise von Anne Backhaus
Dieser Beruf fordert, echtes Interesse an Themen und Menschen zu haben, gepaart mit Wissen um das journalistische Handwerk. Anne Backhaus erzählt von ihrem Weg in den Journalismus, den Anfängen in der Schülerzeitung und ihren größten und berührendsten Geschichten.
Was noch kommt: Podcast zum Lernen in dynamischer Dauertransformation
Was heute gilt, kann morgen überholt sein. Das verändert auch unser Bewusstsein und die Art zu lernen. Lea Klauk gibt als Head of Talent & Culture Einblicke, wie Körber sich als internationales Unternehmen aufgestellt hat und inwiefern die Dynamik der Transformation auch ihr Lernen beeinflusst.
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