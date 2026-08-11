Podcast neues lernen

Podcast Folge 87: Geschichten brauchen echtes Zuhören

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge erzählt Anne Backhaus, warum echter Journalismus vor allem echtes Zuhören bedeutet – und wie sie gelernt hat, sich von den Geschichten berühren zu lassen, ohne sich darin zu verlieren.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Für die Reporterin und Dozentin Anne Backhaus bedeutet Journalismus mehr als Texte schreiben: Handwerk und viel Menschlichkeit, die Fähigkeit zuzuhören und sich die Geschichten anderer nahegehen zu lassen, ohne darin zu verschwimmen.

Podcast neues lernen: Lernreise von Anne Backhaus

Dieser Beruf fordert, echtes Interesse an Themen und Menschen zu haben, gepaart mit Wissen um das journalistische Handwerk. Anne Backhaus erzählt von ihrem Weg in den Journalismus, den Anfängen in der Schülerzeitung und ihren größten und berührendsten Geschichten.

Was noch kommt: Podcast zum Lernen in dynamischer Dauertransformation

Was heute gilt, kann morgen überholt sein. Das verändert auch unser Bewusstsein und die Art zu lernen. Lea Klauk gibt als Head of Talent & Culture Einblicke, wie Körber sich als internationales Unternehmen aufgestellt hat und inwiefern die Dynamik der Transformation auch ihr Lernen beeinflusst.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io .

 

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
Umfrage: Wie viel ist gute HR-Software wert?
Umfrage HR Dokumente

Wir möchten verstehen, wie HR-Profis den Wert moderner HR-Software einschätzen. Denn gute HR-Software soll ihren Preis wert sein – und diesen können Sie mitbestimmen, indem Sie an der folgenden Umfrage teilnehmen. Es kostet Sie nur wenige Minuten.
Mini-Newsletter: Mit Lern-Empowerment zur lernenden Organisation
„personalmagazin - neues lernen“ Mini-Newsletter

Die Dynamik der Transformation fordert, dass Mitarbeitende schnell und selbstverantwortlich lernen, damit Organisationen im Wandel Schritt halten können. Doch was braucht es dafür?  Melden Sie sich jetzt zum Mini-Newsletter zum Thema Lern-Empowerment, Personalentwicklung und Leadership. an. Freuen Sie sich auf exklusive Inhalte aus „personalmagazin - neues lernen“. 
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 4/2026

„Personalmagazin - neues lernen“ informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
personalmagazin: Das marktführende und unabhängige Branchenmedium zur Gestaltung der Arbeitswelt
Personalmagazin 9/2026

Das personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier erfahren Personalleiter und -manager in großen und mittelständischen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Jetzt reinlesen!
Entgelttransparenz sicher umsetzen: Klares Grading-System
Klares Grading-System

Das Buch erklärt die rechtlichen Grundlagen und zeigt konkrete Schritte zur Umsetzung der Richtlinie. Dazu bietet es Beispiele aus der Praxis sowie Bewertungen gängiger Gradingsysteme und berücksichtigt auch die betriebliche Mitbestimmung.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personalmagazin – neues lernen Newsletter - kostenlos und unverbindlich