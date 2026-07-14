Podcast Folge 85: KI-Transformation konsequent denken
Wenn wir von KI-Transformation sprechen, dann meinen wir eine allumfassende. Wie allumfassend und konsequent wir das denken müssen, zeigen Andrea Anderson, Partner bei Mercer Deutschland, und Sebastian Unterreitmeier, Senior Principal bei Mercer Deutschland, im Podcast.
Podcast neues lernen: Rolle von HR in der Transformation
Die KI-Transformation betrifft alle Facetten, Akteure und Bereiche von Organisationen: von Workforce bis Unternehmenskultur. Konkrete Aufgaben und Konsequenzen gleichermaßen stehen sowohl vor den Führungskräften als auch HR, die selbst die Transformation durchlaufen, sie aber auch mitgestalten müssen.
Was noch kommt: Business im Lern-Fokus
In der kommenden Folge erläutern Anja Schmitz, Professorin Hochschule Karlsruhe, sowie Tatevik Mkrtchyan und Alexander Ulrich von Ikea, wie Lernen im Dialog mit dem Business entwickelt wird.
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