Podcast neues lernen

Podcast Folge 85: KI-Transformation konsequent denken

News
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge geht es um KI-Transformation in Unternehmen: Andrea Anderson und Sebastian Unterreitmeier von Mercer erläutern, wie umfassend sie gedacht werden muss.

Wenn wir von KI-Transformation sprechen, dann meinen wir eine allumfassende. Wie allumfassend und konsequent wir das denken müssen, zeigen Andrea Anderson, Partner bei Mercer Deutschland, und Sebastian Unterreitmeier, Senior Principal bei Mercer Deutschland, im Podcast.

Podcast neues lernen: Rolle von HR in der Transformation

Die KI-Transformation betrifft alle Facetten, Akteure und Bereiche von Organisationen: von Workforce bis Unternehmenskultur. Konkrete Aufgaben und Konsequenzen gleichermaßen stehen sowohl vor den Führungskräften als auch HR, die selbst die Transformation durchlaufen, sie aber auch mitgestalten müssen.

Was noch kommt: Business im Lern-Fokus

In der kommenden Folge erläutern Anja Schmitz, Professorin Hochschule Karlsruhe, sowie Tatevik Mkrtchyan und Alexander Ulrich von Ikea, wie Lernen im Dialog mit dem Business entwickelt wird.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
 

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI)
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Das Eingabefeld enthält noch keinen Text oder nicht erlaubte Sonderzeichen. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe, um den Kommentar veröffentlichen zu können.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
Mini-Newsletter: Mit Lern-Empowerment zur lernenden Organisation
„personalmagazin - neues lernen“ Mini-Newsletter

Die Dynamik der Transformation fordert, dass Mitarbeitende schnell und selbstverantwortlich lernen, damit Organisationen im Wandel Schritt halten können. Doch was braucht es dafür?  Melden Sie sich jetzt zum Mini-Newsletter zum Thema Lern-Empowerment, Personalentwicklung und Leadership. an. Freuen Sie sich auf exklusive Inhalte aus „personalmagazin - neues lernen“. 
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 3/2026

"Personalmagazin - neues lernen" informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
Tipp der Redaktion: "personalmagazin" lesen
Personalmagazin 8/2026

Das personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier erfahren Personalleiter und -manager in großen und mittelständischen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Jetzt reinlesen!
Die Arbeitgebermarke lebt von innen: Internes Employer Branding
Internes Employer Branding

Fördern Sie gezielt die Bindung und Identifikation Ihrer Mitarbeitenden. Das Buch zeigt, wie Sie eine starke emotionale Verbindung schaffen und sich zukunftssicher aufstellen können.
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personalmagazin – neues lernen Newsletter - kostenlos und unverbindlich