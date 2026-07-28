Podcast neues lernen

Podcast Folge 86: Wie L&D businessrelevant wird

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Diese Folge dreht sich um eine Frage, die Lernverantwortliche seit jeher begleitet: Wie gelingt es L&D, einen Platz am Entscheidertisch einzunehmen?
Haufe Online Redaktion
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neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

Der berühmte und vielzitierte Entscheidertisch im Unternehmen. Dort will auch L&D einen Platz einnehmen, um Organisationen mit dem richtigen Skillset in die Zukunft zu führen. Doch wie gelingt es L&D, auf strategischer Ebene mitzuentscheiden? Darüber diskutieren Tatevik Mkrtchyan, Teamlead für Learning & Skills, und Alexander Ulrich, Head of Leadership & Talent Development, beide bei Ikea Deutschland, und Anja Schmitz, Professorin für Human Resources Management und Organisation an der Hochschule Karlsruhe.

Podcast neues lernen: Wirksamkeit von L&D messen

In dieser Folge treffen Praxis und Wissenschaft aufeinander. Die drei Gäste diskutieren, wie L&D nicht nur am Entscheidertisch sitzt, sondern auch wirklich etwas bewegt – und wie sich das messen lässt.

Was noch kommt: Lernreise mit Anne Backhaus

Zum Abschluss vor der kurzen Sommerpause wird der Podcast "neues lernen" zur Lernreise: Reporterin und Journalismus-Dozentin Anne Backhaus nimmt uns mit in ihre Reportage-Erfahrung, die Kunst des Zuhörens und das journalistische Handwerk.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
 

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen
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