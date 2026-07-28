Podcast Folge 86: Wie L&D businessrelevant wird
Der berühmte und vielzitierte Entscheidertisch im Unternehmen. Dort will auch L&D einen Platz einnehmen, um Organisationen mit dem richtigen Skillset in die Zukunft zu führen. Doch wie gelingt es L&D, auf strategischer Ebene mitzuentscheiden? Darüber diskutieren Tatevik Mkrtchyan, Teamlead für Learning & Skills, und Alexander Ulrich, Head of Leadership & Talent Development, beide bei Ikea Deutschland, und Anja Schmitz, Professorin für Human Resources Management und Organisation an der Hochschule Karlsruhe.
Podcast neues lernen: Wirksamkeit von L&D messen
In dieser Folge treffen Praxis und Wissenschaft aufeinander. Die drei Gäste diskutieren, wie L&D nicht nur am Entscheidertisch sitzt, sondern auch wirklich etwas bewegt – und wie sich das messen lässt.
Was noch kommt: Lernreise mit Anne Backhaus
Zum Abschluss vor der kurzen Sommerpause wird der Podcast "neues lernen" zur Lernreise: Reporterin und Journalismus-Dozentin Anne Backhaus nimmt uns mit in ihre Reportage-Erfahrung, die Kunst des Zuhörens und das journalistische Handwerk.
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