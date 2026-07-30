Warum KI keine Jobs vernichtet – sondern den Wettbewerb um Skills verschärft

Die Angst sitzt tief: Künstliche Intelligenz (KI) könnte Millionen von Jobs vernichten. Das Thema bewegt Beschäftigte, Unternehmen und Politik gleichermaßen. Doch ein neuer Report legt nun ein anderes Bild nahe. Der HR-Softwareanbieter Cornerstone – dessen Plattform auch Weiterbildung und Lernpfade umfasst – hat für seinen Report "AI is reshaping work, not destroying it" 1,27 Milliarden Stellenanzeigen und 55.000 Skills weltweit ausgewertet. Demnach steige die Nachfrage nach Arbeitskräften in 15 von 16 Berufskategorien, in denen KI bereits messbar eingesetzt wird. Die Autorinnen und Autoren des Reports argumentieren: Würde KI bereits Jobs wegrationalisieren, müssten genau diese Berufe weniger nachgefragt werden – nicht mehr.

Report: Mehr KI, mehr Nachfrage

Besonders deutlich zeigt sich der Effekt laut Report in wissensintensiven Berufen. In IT- und Mathematikberufen sei bereits jede fünfte geforderte Kompetenz KI-bezogen – von der KI-gestützten Datenanalyse bis zur Arbeit mit KI-Agenten und automatisierten Systemen. Die Nachfrage nach solchen Fachkräften stieg im Jahresvergleich um 37 Prozent. In den Lebens- und Sozialwissenschaften – also Berufen in Biologie, Psychologie oder Sozialforschung – ist jede sechste Kompetenz KI-bezogen (16,6 Prozent), die Nachfrage wuchs um 18 Prozent. Branchen mit wenig KI-Einsatz verzeichnen dagegen kein überdurchschnittliches Stellenwachstum. KI wirkt demnach nicht als Bremse, sondern als Verstärker – für jene, die die nötigen Kompetenzen mitbringen.

Gleichzeitig klafft eine Lücke zwischen dem, was technisch möglich wäre, und dem, was tatsächlich passiert. Theoretisch ließen sich laut Report rund 40 Prozent aller Arbeitsaufgaben automatisieren. Tatsächlich setzen Unternehmen KI bereits in 31 Prozent der Aufgaben ein – nicht, weil die Technologie fehlt, sondern weil Unternehmen sie nur selektiv einsetzen können.

Es fehlt an KI-Skills, nicht an Stellen

Laut Report verdrängt KI keine Arbeitskräfte – sie fehlen nur an der richtigen Stelle. In zwölf von 16 Berufsfeldern suchen Arbeitgeber mehr KI-Kompetenz, als der Markt hergibt – im Schnitt ist die Nachfrage 3,2-mal so hoch wie das Angebot. Am stärksten klafft die Lücke in Rechtsberufen (9,2-mal), im Gesundheitswesen (7,9-mal) und im Vertrieb (6,9-mal).

Besonders deutlich zeigt sich das Qualifikationsproblem bei Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern. Sie stellen zwar mehr als die Hälfte aller Beschäftigten (55 Prozent), besetzen aber nur ein Viertel Prozent der KI-Jobs. Am stärksten vertreten sind Fachkräfte mit drei bis fünf Jahren Erfahrung – sie besetzen 44 Prozent der KI-Stellen. Das sei kein Verdrängungseffekt, sondern ein Qualifikationsproblem: KI-Jobs verlangten Skills, die Ausbildung und Studium heute oft noch nicht ausreichend vermittelten.

KI-Kompetenzen: Kein Job bleibt unberührt

Der Report findet KI-Kompetenzen erstmals in allen 16 untersuchten Berufskategorien – auch dort, wo man sie kaum erwartet. In Transport und Logistik sind zwar nur 0,12 Prozent der gefragten Kompetenzen KI-bezogen, doch die Nachfrage wächst um 153 Prozent. Einen KI-freien Arbeitsmarkt gebe es faktisch nicht mehr, betonen die Autorinnen und Autoren.

Dass KI auf dem Stellenmarkt immer präsenter wird, zeigt sich inzwischen sogar in den Berufsbezeichnungen. Laut einer aktuellen Stellenmarktanalyse der Jobseite Indeed entstanden allein im ersten Quartal 2026 in Deutschland 288 neue Jobtitel, in denen KI explizit Teil der Berufsbezeichnung ist – mehr als in jedem anderen europäischen Land. Zum Vergleich: Großbritannien kommt auf 160, Frankreich auf 138 neue Titel. Besonders auffällig: 64 Prozent dieser KI-geprägten Jobs liegen außerhalb der Tech-Branche. Unternehmen suchen etwa nach "HR AI & Automation Managern", "Sales Operations Managern für KI-basierte Vertriebsprozesse" oder "Dozenten für KI & Digitale Bildung". KI ist damit längst kein Thema mehr nur für Entwicklerinnen und Entwickler.

Fazit: Anpassen oder zurückfallen

Das Fazit des Cornerstone-Reports: KI ersetzt keine Menschen, aber sie ersetzt Menschen, die sich nicht anpassen – daher müssten Unternehmen in Weiterbildung investieren und Arbeitsmarktpolitik stärker an Skills ausgerichtet werden, nicht an Jobtiteln.

Zudem betonen die Autorinnen und Autoren, dass pauschale Lösungen nicht reichen: Die Herausforderungen würden sich je nach Berufsfeld zu stark unterscheiden. Niedrigqualifizierte administrative Berufe etwa seien durch Automatisierung gefährdet und bräuchten klare Umschulungspfade. Pflege-, Bildungs- und Sozialberufe dagegen seien kaum bedroht – litten aber schon heute unter massivem Fachkräftemangel. Sie könnten genau diese Zielberufe sein.

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