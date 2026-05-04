Rech, Gregory

Gregory Rech

Redakteur Personalmagazin

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Gregory Rech ist Redakteur bei "personalmagazin" und dem Schwestermagazin "neues lernen". Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und hybrides Arbeiten. Als Online-Redakteur verantwortet er in Stellvertretung die Inhalte des Portals haufe.de/personal, wo er insbesondere den Bereich "neues lernen" mitgestaltet.

Gregory Rech studierte Sportwissenschaft und BWL an der Universität Freiburg sowie Sportmanagement an der Universität Tübingen. Er arbeitete als freier Mitarbeiter bei der Sportredaktion der Bietigheimer Zeitung und absolvierte von 2023 bis 2025 ein journalistisches Volontariat beim "personalmagazin". Er ist regelmäßig auf HR-Messen und -Tagungen anzutreffen, wo er Podiumsdiskussionen zu diversen Themen der Arbeitswelt moderiert.

Themen

Nachhaltigkeit

Künstliche Intelligenz (KI)

Homeoffice

6 Artikel von diesem Autor

Berufsbegleitend zum Master: Zwischen Bahn, Bits und Business
Christian Redlich
News 04.05.2026 Erfahrungsbericht

Christian Redlich übersetzt als Business Analyst Wünsche des Zug­personals in IT-Lösungen. Ein berufsbegleitendes Master­studium half ihm, neue Perspek­tiven zu gewinnen – und betriebs­wirtschaftliches Denken mit technologischem Know-how zu verbinden.

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Homeoffice als möglicher Schlüsselfaktor in der Energiekrise
Tanken
News 24.04.2026 Konstanzer Homeoffice-Studie

Ein zusätzlicher Homeoffice-Tag pro Woche könnte den täglichen Kraftstoffverbrauch in Deutschland um 19 Prozent senken. Die aktuelle Erhebung der Konstanzer Homeoffice-Studie zeigt, dass dieser Schritt nicht nur ökologisch sinnvoll ist, sondern auch die Produktivität und das Engagement der Mitarbeitenden stärkt.

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KI-Agenten werden an der Arbeitswelt vorbei entwickelt
Frau mit Brille hinter PC
News 02.04.2026 Studie

Eine neue Studie zeigt: KI-Agenten werden fast ausschließlich für Programmieraufgaben trainiert und getestet. Der Großteil der Arbeitswelt bleibt damit außen vor.

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Teilzeit und Fürsorgearbeit als Hürden für mehr Gleichstellung
Mutter trägt Kind während dem arbeiten
News 05.03.2026 Gleichstellungsreport

Trotz kleiner Fortschritte beim Gender Pay Gap und der Ganztagsbetreuung von Kindern sind Frauen und Männer noch weit von echter Gleichstellung entfernt. Denn Frauen tragen nach wie vor die Hauptlast unbezahlter Arbeit, arbeiten überdurchschnittlich oft in Teilzeit und sind finanziell weniger abgesichert. Das belegt ein Bericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

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Kaum Fortschritte bei sozialer Nachhaltigkeit in Deutschland
1 Euro in der Hand halten
News 09.07.2025 Studie

Eine neue Studie hat untersucht, wie sozial nachhaltig die deutsche Wirtschaftspolitik in den vergangenen Jahren war. Die Studienautoren kommen zu einem insgesamt ernüchternden Fazit – Fortschritte seien aber immerhin bei der Armutsbekämpfung und beim Gender Pay Gap zu beobachten.

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Masterstudium trotz Vollzeitarbeit: ein Erfahrungsbericht
Roberto Napolitano
News 17.05.2024 Master im Fernstudium

Vollzeit arbeiten und parallel einen Master im Fernstudium absolvieren – was viele abschreckt, hat Roberto Napolitano gewagt. Wie er es geschafft hat, trotz des hohen Workloads seinen Alltag zu strukturieren und von seinem Studium praktisch zu profitieren. 

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