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Gregory Rech ist Redakteur bei "personalmagazin" und dem Schwestermagazin "neues lernen". Zu seinen Themenschwerpunkten gehören Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz und hybrides Arbeiten. Als Online-Redakteur verantwortet er in Stellvertretung die Inhalte des Portals haufe.de/personal, wo er insbesondere den Bereich "neues lernen" mitgestaltet.

Gregory Rech studierte Sportwissenschaft und BWL an der Universität Freiburg sowie Sportmanagement an der Universität Tübingen. Er arbeitete als freier Mitarbeiter bei der Sportredaktion der Bietigheimer Zeitung und absolvierte von 2023 bis 2025 ein journalistisches Volontariat beim "personalmagazin". Er ist regelmäßig auf HR-Messen und -Tagungen anzutreffen, wo er Podiumsdiskussionen zu diversen Themen der Arbeitswelt moderiert.