"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 50 stellen die Gastgeberinnen die Frage, wie sich Mitarbeiternetzwerke stärken lassen, um gemeinsames Lernen zu fördern. Christoph Drebes, CEO des Matching-Tool-Anbieters Mystery Minds, berichtet, wie das konkret aussehen kann.

Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Matching hören? Sicher an die Welt der Dating-Portale, vielleicht noch an Recruiting und Eignungsdiagnostik. In dieser Folge geht es aber um unternehmensinternes Matching - die Rede ist von internen Netzwerken, um Wissen auszutauschen und gemeinsam zu lernen.

Podcast neues lernen: Wie stärken wir interne Netzwerke?

Der Stellenwert interner Netzwerke nimmt zu, denn informelles Lernen ist ein wichtiger Hebel zum Wissenstransfer und hilft dabei, der Dynamik der Transformation zu begegnen. Christoph Drebes, CEO von Mystery Minds, die ein solches Matching-Tool für Unternehmen anbieten, berichtet, wie solche Matching-Prozesse konkret ablaufen, sodass Mitarbeitende das passende Gegenüber im Unternehmen finden - ob im Mentoring-Programm oder generellen Austausch.

Was noch kommt: Lernreise mit Christian Emrich

Als junger Erwachsener entschied sich Christian Emrich gegen eine Karriere im Leistungssport und für eine Laufbahn bei der Feuerwehr. Einige Parallelen sieht er aber bis heute: Er liebt die Crunchtime und die Herausforderung, bei extremer Anspannung Leistung auf den Punkt zu bringen. Von seiner Lernreise berichtet er im nächsten Podcast von "neues lernen".





