Podcast neues lernen: Lernreise mit Ralph Linde

Podcast Folge 66: Lernreise mit Ralph Linde
Unkonventionelle, mutige, unbekannte Lernformate. Dafür war Ralph Linde, ehemaliger Chief Learning Officer bei VW, bekannt. Fast 20 Jahre prägte er die Lernlandschaft des Autobauers. Heute ist er Lyriker.
Podcast neues lernen: Vom Lernchef zum Lyriker
Ralph Lindes Credo lautet: Veränderung ist ein Prozess, und Brüche durch unkonventionelle Lernformate - wie dem "Parcours der Veränderung" - helfen, alte Denkmuster aufzurütteln. Heute widmet sich Linde der Lyrik. Er hat bereits einen Gedichtband, "Das Gefälle dieser Tage", veröffentlicht, der sich um innere und äußere Transformation dreht. Gedichte zu schreiben, verlange ihm mehr Mut ab als alles andere.
Was noch kommt: Podcast von der L&D pro in München
Am 5. November sprechen die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Nádia Horsch Schmidt, Festo, und Manuela Wittmann, die Bayerische, bei der L&D pro in München über status quo und Zukunft der Führungskräfteentwicklung. Beide Gäste haben in ihren Unternehmen besondere Programme mit jeweiligen Schwerpunkten umgesetzt. Der Podcast wird auf der Messe aufgezeichnet.
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
