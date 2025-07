"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 57 spricht Imke Mahner von Hays über Vorteile, Vorurteile und Lernen bei älteren Beschäftigten.

Sie haben keine digitalen Skills, sind zu teuer, und überhaupt nicht veränderungsbereit - solche Vorurteile kursieren über ältere Beschäftigte und führen dazu, dass es für sie ab einem bestimmten Alter schwieriger ist, einen neuen Job zu finden.

Podcast neues lernen: Lernen ist keine Generationenfrage

Doch erstens sind Pauschalurteile meist nicht tragbar und zweitens fordern der Fachkräftemangel sowie die Rentenwelle rund um die Babyboomer, ältere Beschäftigte stärker auf dem Arbeitsmarkt einzubinden - das findet Podcastgast Imke Mahner, Chief People & Culture Officer bei Hays. Vielmehr gelte es den Blick darauf zu richten, wie wir voneinander lernen können, wo Vorteile und Möglichkeiten liegen, ältere Beschäftigte im Arbeitsleben zu halten und weiterzubilden. Denn eine Umfrage von Hays hat gezeigt: die Vorurteile treffen so meist nicht zu.

Was noch kommt: Podcast zur digitalen Lernbegleitung

Auf der New Work Evolution in Karlsruhe ist neben der Podcast-Folge 55 "Radikales Arbeiten - wie verändert das unser Lernen?" mit Markus Väth ein weiterer Live-Podcast entstanden: mit Professorin Anja Schmitz, eine der "40 führenden HR-Köpfe 2025", und Lernexperte Jan Foelsing. Sie diskutieren mit den Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner über die Rolle von Lernbegleitung im New Learning und welche Funktion dabei Künstlicher Intelligenz zukommt oder zukommen kann. Dazu gibt es einen Spontangast: Angelika Raab von Datev, die Praxisbeispiele liefert.

