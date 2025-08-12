Podcast-Folge 59: Lernreise mit Janis McDavid
Janis McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren und motiviert heute als Speaker und Autor andere, mit mehr Mut Neues anzugehen. Bis er diesen Lebensweg einschlug, musste er erst einmal lernen, seine Behinderung und die vielen Herausforderungen anzunehmen, die sie im Alltag mit sich bringt.
Podcast neues lernen: Lernen mit einer Behinderung zu leben
Dank seiner enormen Fähigkeit zur Selbstreflexion und der Umgebung, in der er sich frei entwickeln konnte, ist Janis McDavid heute in der Lage, Hilfe selbstverständlich anzufordern, wo nötig, und dabei anderen ein Vorbild zu sein. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er in seinem Lebensweg immer wieder eigene Grenzen überschritten und so Unmögliches möglich gemacht hat. Wie ihm das gelungen ist, vermittelt er heute als zentrale Botschaft - und setzt sich dabei nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für alle Vielfaltsmerkmale ein.
