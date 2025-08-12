"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 59 berichtet Janis McDavid davon, wie er es geschafft hat, seine Behinderung anzunehmen und sein persönliches Lebensziel zu finden.

Janis McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren und motiviert heute als Speaker und Autor andere, mit mehr Mut Neues anzugehen. Bis er diesen Lebensweg einschlug, musste er erst einmal lernen, seine Behinderung und die vielen Herausforderungen anzunehmen, die sie im Alltag mit sich bringt.

Podcast neues lernen: Lernen mit einer Behinderung zu leben

Dank seiner enormen Fähigkeit zur Selbstreflexion und der Umgebung, in der er sich frei entwickeln konnte, ist Janis McDavid heute in der Lage, Hilfe selbstverständlich anzufordern, wo nötig, und dabei anderen ein Vorbild zu sein. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass er in seinem Lebensweg immer wieder eigene Grenzen überschritten und so Unmögliches möglich gemacht hat. Wie ihm das gelungen ist, vermittelt er heute als zentrale Botschaft - und setzt sich dabei nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für alle Vielfaltsmerkmale ein.

