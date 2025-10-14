Podcast Folge 65: Für Frauengesundheit sensibilisieren und unterstützen
Sich als Unternehmen mit den Belastungsfaktoren rund um das Thema Frauengesundheit auseinanderzusetzen, kann ein nachhaltiges Mittel gegen Fachkräftemangel sein, erklärt Beatrix von Rantzau, Trainerin bei der PME Familienservice GmbH.
Podcast neues lernen: Was die Arbeitswelt über die Frauengesundheit lernen sollte
Zur Frauengesundheit gehört eine Bandbreite an Faktoren - von Periode und Kinderwunsch über Kinderbetreuung bis hin zur Menopause oder auch der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger. All das kann die Erwerbstätigkeit von Frauen beeinflussen. Darum ist es ein Thema, das alle Unternehmen betrifft - und für das es einfache Anfangsformate gibt, um zu sensibilisieren und Unterstützung zu gewähren. Beatrix von Rantzau erklärt, wie es aussehen kann, den häufig noch blinden Fleck sichtbar zu machen.
Was noch kommt: Lernreise mit Ralph Linde
Vom Chief Learning Officer bei VW zum Lyriker - das ist die Geschichte von Ralph Linde, der fast 20 Jahre das Lernen bei VW geprägt hat. Er war bekannt für unkonventionelle Lernformate und Projekte, die aufrütteln. Heute widmet er sich der Lyrik und hat bereits einen Gedichtband veröffentlicht.
