"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 65 erklärt Beatrix von Rantzau, Trainerin bei der PME Familienservice GmbH, was die Arbeitswelt über die Frauengesundheit lernen sollte und warum.

Sich als Unternehmen mit den Belastungsfaktoren rund um das Thema Frauengesundheit auseinanderzusetzen, kann ein nachhaltiges Mittel gegen Fachkräftemangel sein, erklärt Beatrix von Rantzau, Trainerin bei der PME Familienservice GmbH.

Podcast neues lernen: Was die Arbeitswelt über die Frauengesundheit lernen sollte

Zur Frauengesundheit gehört eine Bandbreite an Faktoren - von Periode und Kinderwunsch über Kinderbetreuung bis hin zur Menopause oder auch der Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger. All das kann die Erwerbstätigkeit von Frauen beeinflussen. Darum ist es ein Thema, das alle Unternehmen betrifft - und für das es einfache Anfangsformate gibt, um zu sensibilisieren und Unterstützung zu gewähren. Beatrix von Rantzau erklärt, wie es aussehen kann, den häufig noch blinden Fleck sichtbar zu machen.

Was noch kommt: Lernreise mit Ralph Linde

Vom Chief Learning Officer bei VW zum Lyriker - das ist die Geschichte von Ralph Linde, der fast 20 Jahre das Lernen bei VW geprägt hat. Er war bekannt für unkonventionelle Lernformate und Projekte, die aufrütteln. Heute widmet er sich der Lyrik und hat bereits einen Gedichtband veröffentlicht.

