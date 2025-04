Podcast neues lernen zu Female Leadership

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 49 stellen die Gastgeberinnen die Frage, ob Frauenförderung überdiskutiert oder immer noch unterbelichtet ist - und Miriam Sternitzky, Chief People Officer bei Westwing, gibt Antwort.

Am 8. März war Weltfrauentag - und Studien zu Gender Pay Gap und Frauen in Führungspositionen haben sich überschlagen. Vielleicht ist schon manches besser, und doch bleibt noch viel zu tun. Umgekehrt stellt sich die Frage: Was genau können Unternehmen tun, um Frauen in Führungspositionen zu fördern? Um die Strukturen zu schaffen, dass Frauen überhaupt solche Positionen besetzen können? Und weiter: Sollten wir überhaupt gesondert von "Female Leadership" sprechen?

Podcast neues lernen: Frauenförderung - überdiskutiert oder immer noch unterbelichtet?

Miriam Sternitzky, Chief People Officer bei Westwing, gibt Einblicke, wie sie im Unternehmen eine hohe weibliche Quote im Leadership erreicht haben - und das ohne fixe Frauenquote. Sie erklärt, welche Entwicklungsprogramme es bei Westwing gibt und wo auch sie noch Handlungsbedarf sieht.

Was noch kommt: Podcast zum Lern-Matching

Von internen Netzwerken geht eine enorme Kraft aus: von Mitarbeiterzufriedenheit, über Wissenstransfer bis hin zu Mentoring. Christoph Drebes, CEO von Mystery Minds, erklärt den Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner im Podcast, worin Ziele eines internen Matchings liegen, wie kriterienbasiertes Matching aussehen kann und welche Rolle das beim Lernen spielt.





