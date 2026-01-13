Podcast Folge 71: Marktentwicklung Corporate Learning
Passend zum Jahresauftakt 2026 blicken die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit ihrem Gast Oliver Hahn, Regional Director DACH bei Good Habitz, auf das vergangene L&D-Jahr zurück und diskutieren, wie sich der Markt rund um Lernen und Kompetenzen entwickelt hat und wohin es gehen könnte.
Podcast neues lernen: Richtig und das Richtige schulen
An knappen Budgets und Künstlicher Intelligenz kommt man da nicht vorbei, berichtet auch Oliver Hahn, Regional Director DACH bei Good Habitz, aus seiner Marktbeobachtung. Doch was sind die Trends 2026? Ist eine Fokussierung auf Soft Skills erwartbar? Klar ist, es braucht eine kulturelle Verankerung von Lernen in Organisationen, die Führungskräfte und HR fördern müssen.
Was noch kommt: Lernformate im KI-Zeitalter
In der nächsten Podcastfolge steht Künstliche Intelligenz im Fokus - und die Frage, wie eine KI-positive Kultur aufgebaut wird und wie im Zuge des EU AI-Acts KI-Lernen aussehen kann.
