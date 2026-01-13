Podcast neues lernen

Podcast Folge 71: Marktentwicklung Corporate Learning

Podcast neues lernen: Marktentwicklung Corporate Learning
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. Zum Jahresbeginn 2026 richtet sich der Blick ganz auf Learning & Development und die Frage: Wo geht es hin im Markt für Corporate Learning?

Passend zum Jahresauftakt 2026 blicken die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit ihrem Gast Oliver Hahn, Regional Director DACH bei Good Habitz, auf das vergangene L&D-Jahr zurück und diskutieren, wie sich der Markt rund um Lernen und Kompetenzen entwickelt hat und wohin es gehen könnte.

Podcast neues lernen: Richtig und das Richtige schulen

An knappen Budgets und Künstlicher Intelligenz kommt man da nicht vorbei, berichtet auch Oliver Hahn, Regional Director DACH bei Good Habitz, aus seiner Marktbeobachtung. Doch was sind die Trends 2026? Ist eine Fokussierung auf Soft Skills erwartbar? Klar ist, es braucht eine kulturelle Verankerung von Lernen in Organisationen, die Führungskräfte und HR fördern müssen.

Was noch kommt: Lernformate im KI-Zeitalter

In der nächsten Podcastfolge steht Künstliche Intelligenz im Fokus - und die Frage, wie eine KI-positive Kultur aufgebaut wird und wie im Zuge des EU AI-Acts KI-Lernen aussehen kann.


