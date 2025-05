"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 51 erzählt Christian Emrich von seiner persönlichen Lernreise, die ihn vom Sport zur Feuerwehr gebracht hat.

Keine Karriere im Radsport. Sondern eine Laufbahn bei der Feuerwehr und ein Studium als Rettungsingenieur. Dafür entschied sich Christian Emrich in jungen Jahren.

Podcast neues lernen: Lernen im Rettungsingenieurwesen

Sport und Feuerwehr haben für ihn einige Parallelen: Man muss zur Crunchtime, in einer Drucksituation, abliefern und mithilfe von Automatismen, wie eintrainierten Spielzügen im Handball, bei extremer Anspannung Leistung auf den Punkt bringen. Rollenverteilung und automatische Mechanismen der Feuerwehr sind etwas, das zu erlernen ist. Genauso das schnelle Entscheiden in Situationen, in denen man nicht maximale Informationen hat.

Was noch kommt: Wissensmanagement mit Simon Dückert

Mit den Babyboomern geht eine Welle an Erfahrungswissen in Rente. Doch es ist nicht "nur" dieses Wissen, das Organisationen sichern sollten. Wissensmanagement ist weit mehr - und muss strategisch aufgesetzt werden. Simon Dückert, Spezial-Experte Wissensmanagement & Lernende Organisation Cogneon Akademie, ist zu Gast im Podcast, zeigt die Komplexität des Wissensmanagements auf und gibt praktische Tipps, wie Unternehmen starten können, ihre Wissensressourcen zu managen.

