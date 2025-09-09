Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: Lernreise mit Jonas Deichmann
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 62 erzählt Extremsportler Jonas Deichmann von seiner persönlichen Lernreise, die ihn immer wieder an die eigenen Grenzen treibt.

Der Extremsport ist Jonas Deichmanns Passion. Er ist bekannt für sportliche Höchstleistung: ein Triathlon um die Welt, 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Seine Projekte lassen sich nicht vergleichen.

Podcast neues lernen: Leben als Extremsportler

Jonas Deichmann liebt es, eigene Grenzen anzutasten und neue Herausforderungen zu finden. Inzwischen lebt er von seinen Abenteuern, die er auch als Autor verschriftlicht. Im Podcast erklärt er, warum mentales Durchhalten eine größere Herausforderung ist als die körperliche Belastung und wie er sich seinen Optimismus bewahrt.

Was noch kommt: Podcast mit Anne Burmeister von der ZPE

Bei der Zukunft Personal Europe diskutieren die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Anne Burmeister über die Facetten des Wissensaustauschs - wie er gelingt, worin seine Effekte liegen und wie sowohl Wissensgeber als auch -empfänger profitieren. Das Podium wird als Podcast aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.


