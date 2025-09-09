Podcast Folge 62: Lernreise mit Jonas Deichmann
Der Extremsport ist Jonas Deichmanns Passion. Er ist bekannt für sportliche Höchstleistung: ein Triathlon um die Welt, 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Seine Projekte lassen sich nicht vergleichen.
Podcast neues lernen: Leben als Extremsportler
Jonas Deichmann liebt es, eigene Grenzen anzutasten und neue Herausforderungen zu finden. Inzwischen lebt er von seinen Abenteuern, die er auch als Autor verschriftlicht. Im Podcast erklärt er, warum mentales Durchhalten eine größere Herausforderung ist als die körperliche Belastung und wie er sich seinen Optimismus bewahrt.
Was noch kommt: Podcast mit Anne Burmeister von der ZPE
Bei der Zukunft Personal Europe diskutieren die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Anne Burmeister über die Facetten des Wissensaustauschs - wie er gelingt, worin seine Effekte liegen und wie sowohl Wissensgeber als auch -empfänger profitieren. Das Podium wird als Podcast aufgezeichnet und ausgestrahlt.
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
