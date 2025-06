"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 54 dreht sich alles um die Entwicklung des E-Learning-Markts, den Einfluss von Künstlicher Intelligenz und die Rolle von Chatbots als Lernformat.

Kennen Sie noch die Anfänge des E-Learning-Markts: die ersten Messen mit digitalen Lernformaten? Beate Bruns, Geschäftsführerin der time4you GmbH, ist seit den Anfängen dabei und blickt im Podcast neues lernen zurück, aber auch noch vorne - in die Zukunft mit Künstlicher Intelligenz.

Podcast neues lernen: Künstliche Intelligenz und Chatbots

Künstliche Intelligenz bringt enorme Kraft in den Weiterbildungsmarkt. Das betrifft auch den E-Learning-Sektor. Podcastgast Beate Bruns erwartet enorme Veränderungen, vor allem für die Wissensarbeit. Wichtig dabei ist auch, die unterschiedlichen Formate sprachlich und technisch zu differenzieren.

Was noch kommt: Podcast zum Radikalen Arbeiten

Auf der Fachmesse "New Work Evolution" haben die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner einen Live-Podcast aufgenommen - mit Markus Väth, Arbeits- und Organisationspsychologe, der das Konzept "Radikales Arbeiten" ausgerufen hat. Was dahintersteckt, erfahren Sie in dieser Podcastfolge.

