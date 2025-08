"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 58 sprechen Professorin Anja Schmitz und Berater Jan Foelsing - sowie ein Überraschungsgast - über den Einsatz von künstlicher Intelligenz als individuellen Lernbegleiter.

Individuelle Lernbegleitung kann die Personalentwicklung im Unternehmen stark unterstützen, sodass das Lernen zielgerichtet und nachhaltig läuft. Doch dahinter steht ein aufwändiger Prozess. Mithilfe von künstlicher Intelligenz könnte die Lücke zwischen Aufwand und Nutzen geschlossen werden - wenn sie sinnvoll eingesetzt wird und die Mitarbeitenden auch offen dafür sind.

Podcast neues lernen: KI als Lernbegleiter

Professorin Anja Schmitz und Berater Jan Foelsing zeigen in dieser Podcast-Folge, die auf der Messe "New Work Evolution" aufgezeichnet wurde, was die Gelingfaktoren für Lernbegleitung und die KI-Unterstützung dabei sind. Und sie laden spontan einen Überraschungsgast auf die Podcast-Bühne ein: Angelika Raab von Datev zeigt, welche praktischen Erfahrungen sie mit Lernbegleitung im Corporate Learning gemacht hat.

Was noch kommt: Podcast zur Lernreise von Janis McDavid

In der kommenden Podcast-Folge wird Janis McDavid davon berichten, wie er sein persönliches Lebensziel gefunden hat und welche Lernerfahrungen dabei besonders prägend waren. McDavid wurde ohne Arme und Beine geboren und motiviert heute als Speaker und Autor andere, mit mehr Mut Neues anzugehen.

