"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In der ersten Folge dieses Jahres gibt Marc Wagner Einblick in die Transformation von Atruvia.

Veränderungskompetenz, ständiger Wandel, ständig Neues lernen. Das ist die neue Realität, weil sich die Geschwindigkeit der Veränderung derart beschleunigt hat. Lernen hat dabei eine essenzielle Rolle.

Podcast über Transformation und Lernen

All about transformation: Die Atruvia AG hat eine konsequente agile Transformation durchgeführt - und Wandel besteht weiterhin. Marc Wagner, Senior Vice President People & Organization Atruvia, gibt Antwort auf eine Palette von Fragen: Was bedeutet die Transformation für die Führungsstrukturen? Inwiefern hat die Transformation die Zusammenarbeit verändert? Und vor allem: Welche Rolle spielt Lernen im Wandel - und welche wird Künstliche Intelligenz in Zukunft spielen?

Was noch kommt: Podcast zu Diversity mit Cawa Younosi

In der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema Diversity, mit einer Standortbestimmung, in welchen Diversity-Facetten - von sozialer Herkunft bis Gender - wir an welchem Punkt stehen in deutschen Unternehmen, und wohin sich der Wind insgesamt dreht. Dafür war Cawa Younosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt, zu Gast im Podcaststudio.





Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io