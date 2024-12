Podcast neues lernen: Lernreise mit Dominik Klein

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 40 spricht Handballspieler Dominik Klein darüber, wie er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und was beziehungsweise wer ihm bei dieser Lernreise geholfen hat.

Wenn die Leidenschaft zur Profession wird: Das hat Handballspieler Dominik Klein geschafft. Er machte sein Hobby Handball zum Beruf, wurde Nationalspieler, Weltmeister und mit dem THW Kiel holte er alle Titel des Vereinssports: Deutscher Meister, Pokal und Champions League.

Podcast: Lernmoment im Profisport

Was er dabei lernen musste: den Fokus zu finden und zu behalten. Denn zu jeder Sportlerkarriere gehören Niederlagen, Leistungs- und Entscheidungsdruck. Geholfen hat Klein auch sein Mentaltrainer, mit dem er nicht nur negative Erlebnisse, sondern auch positive Eindrücke reflektierte. Ein wichtiger Faktor war auch die Unterstützung seines ehemaligen Trainers, der den kleinen "Klein" immer gefördert hat.





Was noch kommt: Podcast über Transformation mit Marc Wagner

Transformation hat viele Facetten. In der nächsten Podcast-Folge gibt Marc Wagner von Attruvia Einblick in die agile Transformation des Unternehmens. Er erklärt, was das für sein Verständnis von Leadership bedeutet, welche Rolle Skillmanagement dabei spielt und worin er die Zukunft von Künstlicher Intelligenz sieht.





Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.