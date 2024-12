"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 41 stellen Dagmar Kerkamm und Kathrin Jann von Bosch den "Wellenreiter-Club" vor - ein prämiertes Konzept im Unternehmen, das auf selbstgesteuertes Lernen setzt.

Wellenreiten auf Bali und Cocktails zum Sonnenuntergang: Darum geht es zwar nicht beim Wellenreiter-Club von Bosch, aber der Clubgedanke ist bewusst gewählt. Im Zuge der Transformation müssen einige Wellen bestritten werden und das klappt besser in einem Club - wenn sich Mitarbeitende zusammenschließen und selbstgesteuert lernen.

Podcast: Prämiertes Coaching-Konzept

Dagmar Kerkamm, systemische Beraterin bei Bosch in Feuerbach, und Kathrin Jann, Expertin für Leadership and Collaboration bei Bosch in Schwieberdingen, haben dafür den sogenannten "Wellenreiter-Club" gegründet - ein Programm, bei dem sich die Club-Mitglieder selbstständig Bausteine für ihre Lernbedürfnisse zusammenstellen können. Dafür wurden sie vom Deutschen Verband für Coaching und Training ausgezeichnet (dvct). Im Podcast verraten sie, wie ihnen der Clubgedanke kam, welches Konzept dahinter liegt und wie die bisherige Resonanz bei Bosch ausfällt.





Was noch kommt: Podcast über Transformation mit Marc Wagner

Transformation hat viele Facetten. In der nächsten Podcast-Folge gibt Marc Wagner von Attruvia Einblick in die agile Transformation des Unternehmens. Er erklärt, was das für sein Verständnis von Leadership bedeutet, welche Rolle Skill Management dabei spielt und worin er die Zukunft von Künstlicher Intelligenz sieht.





