"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 56 geht es um Intrapreneurship in Krisenzeiten.

In Krisenzeiten und Unsicherheit schwinden nicht selten Kreativität und Innovation. Zeitgleich wird der Ruf nach autoritären Führungskräften lauter. Doch dahinter steckt eine Illusion.

Podcast neues lernen: Intrapreneurship Kühne Logistics University

Stattdessen braucht es Offenheit, Resilienz, eine Kultur psychologischer Sicherheit und Raum für Fehler. Jeder und jede Einzelne kann Intrapreneur sein. Wie Führungskräfte in dieser Zeit solche Kompetenzen erwerben und was sie konkret brauchen, erklären zwei Gäste der Kühne Logistics University in Hamburg - Jan Ehlers, Director Executive Education & Business Solutions, und Brooke Gazdag, Academic Director of Executive Education & Associate Professor of Management.

Was noch kommt: Podcast zu Kompetenzen von älteren Mitarbeitenden

Der Frage "Kompetenz kennt kein Alter?" widmen sich die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner in der kommenden Folge des Podcasts. Imke Mahner, Chief People & Culture Officer bei Hays, wird dazu aktuelle Studienergebnisse vorstellen, die zeigen, was sich ältere Beschäftigte von ihrer Arbeit wünschen, welche Kompetenzen Führungskräfte und Mitarbeitende an ihnen schätzen - aber auch welche Vorurteile gegenüber älteren Beschäftigten herrschen. Dazu nennt sie konkrete Tipps für die Praxis, wie sich diese Vorurteile abbauen lassen.

Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.