Podcast Folge 64: Weiterbildungsstudie 2025
Kennen Sie die Lernstrategie Ihres Unternehmens - und haben Sie das Gefühl, dass Weiterbildung einen hohen Stellenwert hat? Diese und weitere Fragen waren Teil der Weiterbildungsstudie von HR Pepper und der Bitkom Akademie. Die Ergebnisse decken Handlungsbedarf auf.
Podcast neues lernen: Eine Strategie für die Weiterbildung denken
Die Weiterbildungsstudie 2025 von HR Pepper und der Bitkom Akademie zeigt klar: Weiterbildung hat einen theoretisch hohen Stellenwert, doch in Sachen Strategie scheint es noch Aufholbedarf zu geben. Was bedeutet das für die Praxis? Wie lassen sich Weiterbildung und Unternehmensstrategie zusammenbringen? Jan Bühren, Senior Consultant HR Pepper, gibt Einblicke in die Studie und praktische Tipps, wie sich eine Weiterbildungsstrategie aufgleisen lässt.
Was noch kommt: Podcast zum Female Lifecycle
Von Periodentagen, Kinderbetreuung bis Menopause: Die Diskussionen dazu werden immer lauter, das Thema Female Lifecycle scheint sein Tabudasein zu verlassen. Auch aus ökonomischen Gründen, um Frauen optimal ins Arbeitsleben einzubinden. Beatrix von Rantzau, Trainerin bei pme Familienservice, teilt ihre Perspektive auf das Themenspektrum.
