Podcast Folge 64: Weiterbildungsstudie 2025
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 64 gibt Jan Bühren, Senior Consultant HR Pepper, Einblicke in die Ergebnisse der Weiterbildungsstudie 2025.

Kennen Sie die Lernstrategie Ihres Unternehmens - und haben Sie das Gefühl, dass Weiterbildung einen hohen Stellenwert hat? Diese und weitere Fragen waren Teil der Weiterbildungsstudie von HR Pepper und der Bitkom Akademie. Die Ergebnisse decken Handlungsbedarf auf.

Podcast neues lernen: Eine Strategie für die Weiterbildung denken

Die Weiterbildungsstudie 2025 von HR Pepper und der Bitkom Akademie zeigt klar: Weiterbildung hat einen theoretisch hohen Stellenwert, doch in Sachen Strategie scheint es noch Aufholbedarf zu geben. Was bedeutet das für die Praxis? Wie lassen sich Weiterbildung und Unternehmensstrategie zusammenbringen? Jan Bühren, Senior Consultant HR Pepper, gibt Einblicke in die Studie und praktische Tipps, wie sich eine Weiterbildungsstrategie aufgleisen lässt.

Was noch kommt: Podcast zum Female Lifecycle

Von Periodentagen, Kinderbetreuung bis Menopause: Die Diskussionen dazu werden immer lauter, das Thema Female Lifecycle scheint sein Tabudasein zu verlassen. Auch aus ökonomischen Gründen, um Frauen optimal ins Arbeitsleben einzubinden. Beatrix von Rantzau, Trainerin bei pme Familienservice, teilt ihre Perspektive auf das Themenspektrum.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.



