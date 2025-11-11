Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: Führungskräfteentwicklung
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 67 steht das Führungskräfteprogramm "Lions Development - Lead Lions" der Versicherungsgruppe die Bayerische im Fokus.

Im Zuge ihrer teilagilen Transformation hat die Bayerische, eine Versicherungsgruppe mit etwa 850 Mitarbeitenden, ein Führungskräfteprogramm aufgesetzt, das "Lions Development - Lead Lions" Programm. Auf der L&Dpro in München sprachen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Luisa Müller, Personalentwicklerin bei der Bayerischen und Mitgestalterin des Programms.


Podcast neues lernen: Leadership als Haltung

Hinter dem Führungskräfteentwicklungsprogramm bei der Bayerischen steckt eine klare Auffassung von Leadership, wie Luisa Müller erklärt. Nämlich, dass Führung mehr ist als eine Position, Führung ist eine Haltung. Mit welchen Lernformaten und Inhalten die Bayerische das Programm gestaltet hat, verrät Luisa Müller im Podcast, der auf der Messe L&Dpro in München entstanden ist.

Was noch kommt: Podcast vom Upskill Summit Heilbronn

Beim Upskill Summit der TUM Heilbronn am 20. November wird ein Podcast zum Thema Up- und Reskilling auf der Bühne stattfinden und aufgezeichnet.


Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Führungskräfteentwicklung , Personalentwicklung , Leadership
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
neues lernen: Das Leitmedium für Personal- und Organisationsentwicklung
neues lernen 05 2025

"Personalmagazin - neues lernen" informiert Sie multimedial und sechsmal im Jahr als Fachmagazin zu allen Themen rund um Personal- und Organisationsentwicklung, Training und Coaching sowie Mitarbeiterführung. Jetzt lesen und weiterbilden!
Tipp der Redaktion: "personalmagazin" lesen
PM 12 2025

Das Personalmagazin ist Deutschlands meistgelesenes Fachmagazin im Personalwesen. Hier erfahren Personalleiter und -manager in großen und mittelständischen Unternehmen jeden Monat topaktuell, wie sie den wachsenden Anforderungen an professionelle Personalarbeit gerecht werden. Jetzt reinlesen!
Podcast neues lernen: Podcast Folge 66: Lernreise mit Ralph Linde
neues lernen der Podcast

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 66 nimmt uns Ralph Linde, ehemaliger Chief Learning Officer bei VW, mit auf seine Lernreise vom Lernchef zum Lyriker.
neues lernen: Podcast Folge 37: Führungskräfteentwicklung in der Restrukturierung
neues lernen der Podcast

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 37 sprechen Tobias Liedl, Global HR-Director bei Pfisterer, und Beraterin Stefanie Puckett über das Führungskräfteentwicklungsprogramm, das sie während der Restrukturierung von Pfisterer gemeinsam aufgestellt haben.
Haufe Shop: Führung zur Eigenständigkeit
Führung zur Eigenständigkeit

Die Komplexität der heutigen Arbeitswelt, die Geschwindigkeit der Veränderungen und die hohen Leistungsansprüche brauchen gute Führungsarbeit. In seinem Buch präsentiert daher Franz Arnold das Konzept der Dynamischen Führung. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung und Stärkung der Eigenständigkeit der Mitarbeitenden.