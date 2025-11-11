Podcast Folge 67: Führungskräfteentwicklung als Haltungsfrage
Im Zuge ihrer teilagilen Transformation hat die Bayerische, eine Versicherungsgruppe mit etwa 850 Mitarbeitenden, ein Führungskräfteprogramm aufgesetzt, das "Lions Development - Lead Lions" Programm. Auf der L&Dpro in München sprachen die Podcast-Hosts Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Luisa Müller, Personalentwicklerin bei der Bayerischen und Mitgestalterin des Programms.
Podcast neues lernen: Leadership als Haltung
Hinter dem Führungskräfteentwicklungsprogramm bei der Bayerischen steckt eine klare Auffassung von Leadership, wie Luisa Müller erklärt. Nämlich, dass Führung mehr ist als eine Position, Führung ist eine Haltung. Mit welchen Lernformaten und Inhalten die Bayerische das Programm gestaltet hat, verrät Luisa Müller im Podcast, der auf der Messe L&Dpro in München entstanden ist.
Was noch kommt: Podcast vom Upskill Summit Heilbronn
Beim Upskill Summit der TUM Heilbronn am 20. November wird ein Podcast zum Thema Up- und Reskilling auf der Bühne stattfinden und aufgezeichnet.
