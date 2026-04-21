Podcast Folge 79: Podium der ZP Nord zu Transformation und Führung
Ist der Transformationsdruck so hoch wie nie? Und welche Erfolgsfaktoren gibt es, damit Transformation so gut wie möglich verläuft? Das waren zentrale Fragen beim Podium von "neues lernen" auf der Zukunft Personal Nord.
Führungskräfte als Changetreiber
Es zeigt sich: Führungskräfte sind zentrale Hebel, Kommunikation ihr größtes Werkzeug und der Mythos um veränderungsmüde Mitarbeitende lässt sich so nicht halten. Aufgedeckt haben das aus wissenschaftlicher Perspektive Simone Kauffeld, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Braunschweig, und mit praktischer Brille Andrea Heinze, Change Management & Cultural Development bei der Jungheinrich AG.
Was noch kommt: Podcast mit Nele Graf zur Zukunft von L&D
In der kommenden Podcastfolge steht die Diszplin von L&D an sich im Zentrum. Nele Graf, Professorin und Geschäftsführerin von Lernhacks, beleuchtet, inwiefern sich die Profession der Personalentwicklung transformieren und neu aufstellen muss - und welche Rolle KI dabei spielt.
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