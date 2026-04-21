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Podcast Folge 79: Podium der ZP Nord zu Transformation und Führung

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Haufe Online Redaktion
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Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge, aufgenommen während einer Podiumsdiskussion auf der Zukunft Personal Nord, geht es um Transformation und wie Führungskräfte sie mitgestalten können.

Ist der Transformationsdruck so hoch wie nie? Und welche Erfolgsfaktoren gibt es, damit Transformation so gut wie möglich verläuft? Das waren zentrale Fragen beim Podium von "neues lernen" auf der Zukunft Personal Nord.

Führungskräfte als Changetreiber

Es zeigt sich: Führungskräfte sind zentrale Hebel, Kommunikation ihr größtes Werkzeug und der Mythos um veränderungsmüde Mitarbeitende lässt sich so nicht halten. Aufgedeckt haben das aus wissenschaftlicher Perspektive Simone Kauffeld, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Braunschweig, und mit praktischer Brille Andrea Heinze, Change Management & Cultural Development bei der Jungheinrich AG.

Was noch kommt: Podcast mit Nele Graf zur Zukunft von L&D

In der kommenden Podcastfolge steht die Diszplin von L&D an sich im Zentrum. Nele Graf, Professorin und Geschäftsführerin von Lernhacks, beleuchtet, inwiefern sich die Profession der Personalentwicklung transformieren und neu aufstellen muss - und welche Rolle KI dabei spielt.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Transformation , Change Management , Mitarbeiterführung
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