Podcast Folge 78: Lernreise mit Managementlegende Hermann Simon
"Mache das, was du gerade tust, möglichst gut, dann werden sich Chancen eröffnen" – das ist für den Management-Vordenker Hermann Simon die Devise, die er jungen Menschen mitgeben würde. Denn ein Leben lasse sich nicht stringent vorplanen, sondern erwachse auch aus Glück, Zufällen und Begegnungen.
Podcast neues lernen: Unplanbarer Lebensweg
Aufgewachsen auf einem Bauernhof in der beschaulichen Eifel, hätte Hermann Simon nicht gedacht, mit "Simon-Kucher" ein globales Beratungsunternehmen zu gründen und 48 Büros weltweit zu führen. Seinen Lebensweg beschreibt er selbst als eine Kette unterschiedlicher Lebensphasen, von Kindheit, Studium bis zur Habilitation und Gründung. Seine Erkenntnisse hat er in einem Buch zusammengefasst und wird in der nächsten Folge von Podcast neues lernen zu hören sein.
Was noch kommt: Podcast von der Zukunft Personal Nord
Wie werden Transformationsprozesse erfolgreich? Darüber diskutierten Simone Kauffeld, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der TU Braunschweig, und Andrea Heinze, Change Management & Cultural Development Jungheinrich AG, bei der Zukunft Personal Nord am 26. März in Hamburg mit der Redaktion "neues lernen". Die Podiumsdiskussion wurde als Podcast aufgezeichnet.
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