"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 52 erklärt Simon Dückert von der Cogneon Akademie, wie Wissensmanagement sicherstellt, dass alle Mitarbeitenden das benötigte Wissen erwerben - und auch erhalten.

Wissen Sie, was Sie wissen müssen - oder was Sie wissen sollten? Haben Sie Zugriff auf Wissen in der Organisation? Wird es gesichert, bevor es verloren geht? All das sind Fragen, die eine große Herausforderung benennen: Wissensmanagement.

Podcast neues lernen: Wissensmanagement mit Simon Dückert

Mit dem Renteneintritt der Babyboomer droht in Organisationen viel Wissen verloren zu gehen. Das Wissensmanagement steht damit vor großen Herausforderungen. Doch Wissensmanagement ist mehr als nur Wissen zu sichern, wie Simon Dückert von der Cogneon Akademie erklärt. Wissen reicht von bekanntem Wissen bis zu unbekanntem Unwissen, der "Königsdisziplin" des Wissensmanagements.

Was noch kommt: Podcast zu Mental Health und psychischer Ersthilfe

Passend zum Mental Health Awareness Month legt die nächste Podcastfolge von neues lernen den Themenfokus auf psychische Gesundheit. Katrin Terwiel, Wirtschaftspsychologin und psychologische Psychotherapeutin, erklärt, wie sich psychische Belastungen ansprechen lassen und wie psychische Ersthilfe am Arbeitsplatz geleistet werden kann.

Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.