"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 60 sprechen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Raphael Fischer von Semigator über Controlling im Bildungsbereich.

Woran denken Sie, wenn Sie Controlling hören? An Zahlen, Überwachung und Kontrolle? Doch das greift zu kurz, denn Controlling - gerade auch im Bildungsbereich - kann ein Zugewinn sein.





Podcast neues lernen: Bildungscontrolling als sinnvolles Steuerungsinstrument

Im Bildungsbereich kann Controlling helfen, Kompetenzen zu erfassen, Lerntransfer zu überblicken und damit die Organisation zu stärken. Wichtig dafür: in kleinen Schritten beginnen und Ziele des Controllings definieren, erklärt Raphael Fischer, Head of Product Management bei Semigator. Denn Controlling sei kein Selbstzweck.

Was noch kommt: Arbeitszufriedenheit mit Prof. Claas Lahmann

Wie arbeiten wir zufrieden und gesund? Eine zentrale Frage - Prof. Claas Lahmann, Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, gibt Antworten aus deiner Forschungsarbeit. Klar ist: Die Antwort basiert auf vielen Faktoren - und deren Beitrag zur Zufriedenheit fällt individuell aus.





Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.



