Podcast-Folge 60: Bildungscontrolling
Woran denken Sie, wenn Sie Controlling hören? An Zahlen, Überwachung und Kontrolle? Doch das greift zu kurz, denn Controlling - gerade auch im Bildungsbereich - kann ein Zugewinn sein.
Podcast neues lernen: Bildungscontrolling als sinnvolles Steuerungsinstrument
Im Bildungsbereich kann Controlling helfen, Kompetenzen zu erfassen, Lerntransfer zu überblicken und damit die Organisation zu stärken. Wichtig dafür: in kleinen Schritten beginnen und Ziele des Controllings definieren, erklärt Raphael Fischer, Head of Product Management bei Semigator. Denn Controlling sei kein Selbstzweck.
Was noch kommt: Arbeitszufriedenheit mit Prof. Claas Lahmann
Wie arbeiten wir zufrieden und gesund? Eine zentrale Frage - Prof. Claas Lahmann, Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, gibt Antworten aus deiner Forschungsarbeit. Klar ist: Die Antwort basiert auf vielen Faktoren - und deren Beitrag zur Zufriedenheit fällt individuell aus.
