Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Podcast neues lernen: Bildungscontrolling
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 60 sprechen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Raphael Fischer von Semigator über Controlling im Bildungsbereich.

Woran denken Sie, wenn Sie Controlling hören? An Zahlen, Überwachung und Kontrolle? Doch das greift zu kurz, denn Controlling - gerade auch im Bildungsbereich - kann ein Zugewinn sein.


Podcast neues lernen: Bildungscontrolling als sinnvolles Steuerungsinstrument

Im Bildungsbereich kann Controlling helfen, Kompetenzen zu erfassen, Lerntransfer zu überblicken und damit die Organisation zu stärken. Wichtig dafür: in kleinen Schritten beginnen und Ziele des Controllings definieren, erklärt Raphael Fischer, Head of Product Management bei Semigator. Denn Controlling sei kein Selbstzweck.

Was noch kommt: Arbeitszufriedenheit mit Prof. Claas Lahmann

Wie arbeiten wir zufrieden und gesund? Eine zentrale Frage - Prof. Claas Lahmann, Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg, gibt Antworten aus deiner Forschungsarbeit. Klar ist: Die Antwort basiert auf vielen Faktoren - und deren Beitrag zur Zufriedenheit fällt individuell aus.


Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter  neues-lernen.podigee.io.


Schlagworte zum Thema:  Controlling, Personalentwicklung, Podcast neues lernen
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
Zum Haufe Shop
Zum Thema Neues Lernen
CoPilot HR: Der neue KI-Assistent im Haufe Personal Office
HPO Value CoPilot HR

Egal ob individueller Praxisfall, Recherche, Berechnungen oder Dokumentenerstellung – der neue KI-Assistent CoPilot HR unterstützt Sie in Ihrem Personalalltag. Zusätzlich sorgen die mitgelieferten Quellen für Ihre Rechtssicherheit.
neues lernen: Podcast-Folge 59: Lernreise mit Janis McDavid
neues lernen der Podcast

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 59 berichtet Janis McDavid davon, wie er es geschafft hat, seine Behinderung anzunehmen und sein persönliches Lebensziel zu finden.
neues lernen: Podcast Folge 9: Gamification in der Weiterbildung
neues lernen der Podcast

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 9 dreht sich alles um Gamification in der Weiterbildung.
Haufe Shop: Professionelles Personalmarketing
Professionelles Personalmarketing

Bernd Konschak zeigt, wie auch kleine und mittlere Unternehmen für individuelles und effektives Personalmarketing systematisch Ideen entwickeln können. Er stellt die verschiedenen Instrumente vor und beschreibt, wie Sie Offline- und Online-Aktivitäten wirkungsvoll verzahnen.
Bildungscontrolling: Weiterbildung optimal gestalten
Bildungscontrolling: Weiterbildung optimal gestalten

Zusammenfassung Überblick Um Weiterbildung nutzbringend zu gestalten, ist ein nachhaltiges Bildungscontrolling erforderlich. Ein solches setzt bereits im Vorfeld der Maßnahmen an: Ziele der Weiterbildung und Wege zu deren Erreichung sind zu ermitteln und ...

4 Wochen testen