"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 43 spricht Cawa Younosi von der Charta der Vielfalt über die Frage, ob Diversity sich lohnen muss.

In den USA streichen Unternehmen teilweise ihre Diversity-Bemühungen. Ist Diversity noch ein relevanter Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte? Oder ist dieser Gedankengang bereits das falsche Motiv, um sich für Diversity einzusetzen? In jedem Fall kosten Diversity-Maßnahmen im Unternehmen Geld - ein Invest, den viele begründen müssen.

Podcast neues lernen: Lohnt sich der Invest in DEI-Maßnahmen?

Zu Gast im Podcast ist Cawa Younosi, Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Im Gespräch macht er klar, dass es um Werteorientierung abseits wirtschaftlicher Faktoren geht - und noch viel Arbeit in fast allen Diversity-Dimensionen vor den Unternehmen liegt. Er erklärt auch, welche ersten Schritte Unternehmen gehen können.

Was noch kommt: Podcast zur Schulung von Informationskompetenz

In Zeiten von Desinformation, Fake News und Verschwörungserzählung wird eine Kompetenz zentral: Informationskompetenz, die auch dazu beitragen kann, die Demokratie zu stärken. Autor und Journalist Thilo Baum gibt Einblicke, was Informationskompetenz für ihn bedeutet und wie er in seinem Programm diese zentrale Fähigkeit schult.





