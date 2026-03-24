"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge geht es um die Frage, wie Lern-Empowerment zu einer erfolgreichen Lernkultur beiträgt und welche Rolle Führungskräfte dabei einnehmen.

Purpose, Sinn oder Nutzen: Wie auch immer wir das benennen. Doch zu spüren, dass die investierte Zeit beim Lernen sich lohnt, das ist für Judith Beneke, Senior Director für den Kärcher Campus, zentral für eine erfolgreiche Lernkultur im Unternehmen.

Podcast neues lernen: Lernempowerment bei Kärcher

Im Podcast erklärt Judith Beneke, wie sie bei Kärcher das Lern-Empowerment in all seinen Dimensionen fördert, welche Funktion Führungskräfte dabei einnehmen und was 2026 im Fokus steht.

Was noch kommt: Lernreise mit Hermann Simon

Hermann Simon hat mit seiner Beratungsfirma "Simon-Kucher" ein weltweit agierendes Unternehmen aufgebaut. Dass es dazu kommt, hätte er zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn nicht erwartet. Sein Credo: Tue das, was du gerade tust, möglichst gut - und dann gehen Türen auf. Davon berichtet er im Podcast.





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