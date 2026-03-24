Podcaste Folge 77: Lernen braucht Sinn
Purpose, Sinn oder Nutzen: Wie auch immer wir das benennen. Doch zu spüren, dass die investierte Zeit beim Lernen sich lohnt, das ist für Judith Beneke, Senior Director für den Kärcher Campus, zentral für eine erfolgreiche Lernkultur im Unternehmen.
Podcast neues lernen: Lernempowerment bei Kärcher
Im Podcast erklärt Judith Beneke, wie sie bei Kärcher das Lern-Empowerment in all seinen Dimensionen fördert, welche Funktion Führungskräfte dabei einnehmen und was 2026 im Fokus steht.
Was noch kommt: Lernreise mit Hermann Simon
Hermann Simon hat mit seiner Beratungsfirma "Simon-Kucher" ein weltweit agierendes Unternehmen aufgebaut. Dass es dazu kommt, hätte er zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn nicht erwartet. Sein Credo: Tue das, was du gerade tust, möglichst gut - und dann gehen Türen auf. Davon berichtet er im Podcast.
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