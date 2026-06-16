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Podcast Folge 83: Lernreise mit Diana Knodel

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Haufe Online Redaktion
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neues lernen der Podcast
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In dieser Folge erzählt Diana Knodel von ihrer persönlichen Lernreise als Gründerin und Unternehmerin. Sie unterstützt Schulen und Lehrkräfte mit Digitalkompetenz.

Leidenschaft für Medieninformatik, Bildung sowie das Zusammenspiel von Mut und Rückendeckung haben Diana Knodel zu Gründung und Unternehmertum geführt. Sie unterstützt Schulen und Lehrkräfte mit Digitalkompetenz, angefangen mit der App Camps, jetzt mit Fobizz.

Podcast neues lernen: Mut, die Zukunft zu gestalten

Es geht darum, ein Grundverständnis für digitale Technologien und Künstliche Intelligenz zu erlangen - und zu wissen, wofür sie sinnvoll ist und wo die Grenzen liegen. Was Diana Knodel jungen Menschen für die Zukunft wünscht: beruflich etwas zu finden, worin sie aufgehen.

Was noch kommt: Trendradar digitales Lernen

Wie oft lesen wir: Der Wandel hat eine unfassbare Dynamik. So ist es auch mit den Lerntrends und dem Markt rund um digitales Lernen. Julius Wiedmann und Kerstin Binder von Weka geben Einblicke in ihre Marktwahrnehmung.

 

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Schlagworte zum Thema:  Podcast neues lernen , Künstliche Intelligenz (KI) , Software , Digitalisierung
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