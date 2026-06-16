Podcast Folge 83: Lernreise mit Diana Knodel
Leidenschaft für Medieninformatik, Bildung sowie das Zusammenspiel von Mut und Rückendeckung haben Diana Knodel zu Gründung und Unternehmertum geführt. Sie unterstützt Schulen und Lehrkräfte mit Digitalkompetenz, angefangen mit der App Camps, jetzt mit Fobizz.
Podcast neues lernen: Mut, die Zukunft zu gestalten
Es geht darum, ein Grundverständnis für digitale Technologien und Künstliche Intelligenz zu erlangen - und zu wissen, wofür sie sinnvoll ist und wo die Grenzen liegen. Was Diana Knodel jungen Menschen für die Zukunft wünscht: beruflich etwas zu finden, worin sie aufgehen.
Was noch kommt: Trendradar digitales Lernen
Wie oft lesen wir: Der Wandel hat eine unfassbare Dynamik. So ist es auch mit den Lerntrends und dem Markt rund um digitales Lernen. Julius Wiedmann und Kerstin Binder von Weka geben Einblicke in ihre Marktwahrnehmung.
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