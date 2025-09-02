Podcast Folge 61: Glücklich arbeiten
Woran hängt es eigentlich - das Arbeitsglück? Oder sagen wir besser: die Arbeitszufriedenheit? Denn Glück ist meist ein punktueller Moment; was wir erreichen können und möchten, ist ein gewisser Grad an Zufriedenheit bei der Arbeit. Dafür gibt es unterschiedliche Parameter - von Autonomie und Entscheidungsspielraum bis zur Wertschätzung.
Podcast neues lernen: Was Arbeitszufriedenheit schafft
Was der oder die Einzelne mehr oder weniger braucht, ist individuell, erklärt Professor Claas Lahmann, Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Auch Entwicklungsmöglichkeiten spielen eine elementare Rolle, genauso die Interaktion mit Führungskräften. Lässt sich keine der Glücksvariablen mehr drehen, kann auch ein Berufswechsel ein richtiger Weg sein.
Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.
-
Brauchen digitale Lernangebote eine Zulassung?
95
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
92
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
59
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
42
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
37
-
Microlearning: Definition, Beispiele und Mehrwert für Unternehmen
34
-
Wie Künstliche Intelligenz in der Personalentwicklung im Einsatz ist
32
-
Die besten Business Schools für Master in Management
32
-
Europäische Business Schools führend beim Online-MBA
32
-
Deutsche Executive-MBA-Programme verlieren Plätze
31
-
Podcast Folge 61: Glücklich arbeiten
02.09.2025
-
Die Transfer-Ebbe wegspülen
27.08.2025
-
Sechs Tipps gegen die Dauerverfügbarkeit von Führungskräften
25.08.2025
-
Sprachgesteuertes Lernen am Arbeitsplatz
21.08.2025
-
KI in Lernsystemen oft noch Zukunftsmusik
20.08.2025
-
Podcast-Folge 60: Bildungscontrolling
19.08.2025
-
Digitale Lernplattformen im Netzwerk des Lernens
13.08.2025
-
Brauchen digitale Lernangebote eine Zulassung?
12.08.2025
-
Podcast-Folge 59: Lernreise mit Janis McDavid
12.08.2025
-
Unternehmen fehlt der Überblick über Kompetenzen
06.08.2025