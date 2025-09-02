"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 61 spricht Professor Claas Lahmann vom Universitätsklinikum über die Zufriedenheit bei der Arbeit.

Woran hängt es eigentlich - das Arbeitsglück? Oder sagen wir besser: die Arbeitszufriedenheit? Denn Glück ist meist ein punktueller Moment; was wir erreichen können und möchten, ist ein gewisser Grad an Zufriedenheit bei der Arbeit. Dafür gibt es unterschiedliche Parameter - von Autonomie und Entscheidungsspielraum bis zur Wertschätzung.

Podcast neues lernen: Was Arbeitszufriedenheit schafft

Was der oder die Einzelne mehr oder weniger braucht, ist individuell, erklärt Professor Claas Lahmann, Lehrstuhlinhaber und Ärztlicher Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg. Auch Entwicklungsmöglichkeiten spielen eine elementare Rolle, genauso die Interaktion mit Führungskräften. Lässt sich keine der Glücksvariablen mehr drehen, kann auch ein Berufswechsel ein richtiger Weg sein.

Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.